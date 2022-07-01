موعد صلاة عيد الأضحي في السعودية 2022 – 1443 توقيت صلاة عيد الأضحي السعودية 1443 – 2022

الجميع في المملكة العربية السعودية يستعدون لاستقبال عيد الأضحى المبارك بعد رؤية هلال شهر ذو الحجة، من أهم الموضوعات التي تصدرت محركات البحث هي معرفة موعد صلاة عيد الأضحى المبارك، هذه الصلاة لها قيمة عظيمة في الدين الإسلامي وتكون مثل الجائزة بالنسبة للمسلمين لأنها تجمع أكبر عدد من المسلمين المتواجدين بالمملكة العربية السعودية في بقعة واحدة، والجميل في الأمر أن صلاة عيد الأضحى لا تكون فقط مملوءة بالمسلمين السعوديين بل تكون مملوءة بمسلمين من مختلف أنحاء الأرض، في هذا المقال سنناقش أهم الأخبار المتعلقة بعيد الأضحى المبارك بالمملكة العربية السعودية و سنتعرف على مواد صلاة العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى بالسعودية

ننشر موعد صلاة عيد الأضحى من خلال وسائل إعلام سعودية، والتي قد صرحت أنه سيتم بدأ صلاة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية من الساعة الخامسة والنصف صباحًا إلى الساعة السادسة وست دقائق صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتوزيع مواعيد الصلاة في المدن السعودية كما موضح في السطور التالية:

مدينة جدة ستكون صلاة عيد الأضحى بها الساعة 6:06 صباحًا.

مدينة مكة المكرمة صلاة عيد الأضحى بها تبدأ 6:04 صباحًا.

مدينة الرياض صلاة عيد الأضحى بها تبدأ 5:31 صباحًا.

المدينة المنورة صلاة عيد الأضحى بها تبدأ 6:05 صباحًا.

مدينة الطائف صلاة عيد الأضحى بها تبدأ 6:02 صباحًا.

مدينة نجران صلاة عيد الأضحى المبارك بها تبدأ 5:54 صباحًا.

مدينة تبوك صلاة عيد الأضحى بها تبدأ 6:04 صباحًا.

مدينة الدمام صلاة عيد الأضحى بها تبدأ 5:14 صباحًا.

مدينة القطيف صلاة عيد الأضحى بها تبدأ 5:14 صباحًا.

موعد وقفة عرفات

قام الباحث السعودي عبد العزيز الحصيني الباحث في شؤون الأحوال الجوية والمناخ بتوقع موعد وقفة عرفات بناءً على حسابات فلكية، وصرح أنه يوم عرفات من المتوقع أنه سيكون يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر يوليو القادم، والذي يترتب عليه أن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم السبت الموافق التاسع من شهر يوليو القادم، وأضاف أن بداية شهر ذي الحجة سيكون من يوم 30 يونيو أعاد الله عيد الأضحي المبارك علي الجميع بالخير والمن والبركات.