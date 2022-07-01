طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 والشروط المطلوبة والفئات المستحقة

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بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير الضمان الإجتماعي المطور 1443، زاد الإقبال من مواطني المملكة العربية السعودية على التسجيل للحصول على الدعم المالي المقدم من المملكة من خلال الديوان الملكي، فقد تم تفعيل رابط إلكتروني مباشر من خلالها يتم التسجيل وإدخال بيانات الشخص الراغب في الحصول على الدعم المالي بصورة شهرية، على أن يكون ذلك الشخص مستوفي لجميع شروط الضمان الإجتماعي التي تم وضعها من جانب الوزارة لضمان حصول الفئات المستحقة فقط على الدعم، وتحقيق عدالة اجتماعية بين فئات المجتمع والعمل على تحقيق رؤية البلاد بحلول عام 2030م، وفيما يلي توضيح لخطوات التسجيل والشروط اللازمة للحصول على الدعم المالي.
تسجيل جديد الضمان الإجتماعي المطور 1443
أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية إلى الخطوات الصحيحة الواجب إتباعها ليتم التسجيل بنجاح:
- الانتقال مباشرةً إلى منصة الضمان الإجتماعي المطور.
- الدخول إلى تبويب الخدمات الإلكترونية يتم أنشاء حساب جديد.
- إدخال البيانات المطلوبة والموافقة على كافة الشروط والأحكام.
- يتم النقر على تسجيل سيتم إرسال رسالة نصية إلى هاتف الشخص الجوال متضمن كود سري.
- يتم إدخال الكود السري الخاص بالمواطن داخل الموقع ليتم تفعيل الحساب.
- يتم إستكمال الخطوات وتعبئة الملف الموحد من خلال إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.
شروط تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور 1443
أوجبت الوزارة ضرورة توافر شروط استحقاق دعم الضمان الإجتماعي قبل بدء التسجيل، وقد تمثلت تلك الشروط فيما يلي:
- أن يكون الشخص سعودي الجنسية مقيم دائم بالمملكة على أن يتم مرور عام كامل على تواجده بالمملكة.
- يتم استثناء كلا من المرأة الأجنبية المتزوجة من رجل سعودي والأرملة والمطلقة الأجنبية ولكنها تعول أطفال سعودين، حاملي بطاقات التنقل والأيتام وذوي الإعاقة والأرامل وأبنائهن من رجل غير سعودي.
- ذوي الإعاقة، والذين يملكون بطاقات التنقل.
- عدم السكن بأحد الأماكن الخاصة بالإيواء داخل السعودية.
- عدم تجاوز قيمة الدخل الشهري للأسرة عن 1100 ريال سعودي وللفرد الواحد عن 550 ريال سعودي.
- الحرص على حضور برامج التدريب والتوظيف التي يتم إقامتها من قبل الوزارة وبمشاركة صندوق تنمية الموارد.
- توافر المتطلبات الخاصة بالتعليم والصحة إلى جانب الإلتزام الكامل بخطط التدريب والتأهيل التي يتم توفيرها من قبل الوزارة.
- ذكر الممتلكات الخاصة بالمواطن داخل الملف الموحد حيث لابد أن لا يكون مسجل بإسم الشخص الراغب في الدعم على أي أصول عالية الثمن.
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