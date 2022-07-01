طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 والشروط المطلوبة والفئات المستحقة

بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير الضمان الإجتماعي المطور 1443، زاد الإقبال من مواطني المملكة العربية السعودية على التسجيل للحصول على الدعم المالي المقدم من المملكة من خلال الديوان الملكي، فقد تم تفعيل رابط إلكتروني مباشر من خلالها يتم التسجيل وإدخال بيانات الشخص الراغب في الحصول على الدعم المالي بصورة شهرية، على أن يكون ذلك الشخص مستوفي لجميع شروط الضمان الإجتماعي التي تم وضعها من جانب الوزارة لضمان حصول الفئات المستحقة فقط على الدعم، وتحقيق عدالة اجتماعية بين فئات المجتمع والعمل على تحقيق رؤية البلاد بحلول عام 2030م، وفيما يلي توضيح لخطوات التسجيل والشروط اللازمة للحصول على الدعم المالي.

تسجيل جديد الضمان الإجتماعي المطور 1443

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية إلى الخطوات الصحيحة الواجب إتباعها ليتم التسجيل بنجاح:

الانتقال مباشرةً إلى منصة الضمان الإجتماعي المطور.

الدخول إلى تبويب الخدمات الإلكترونية يتم أنشاء حساب جديد.

إدخال البيانات المطلوبة والموافقة على كافة الشروط والأحكام.

يتم النقر على تسجيل سيتم إرسال رسالة نصية إلى هاتف الشخص الجوال متضمن كود سري.

يتم إدخال الكود السري الخاص بالمواطن داخل الموقع ليتم تفعيل الحساب.

يتم إستكمال الخطوات وتعبئة الملف الموحد من خلال إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

شروط تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور 1443

أوجبت الوزارة ضرورة توافر شروط استحقاق دعم الضمان الإجتماعي قبل بدء التسجيل، وقد تمثلت تلك الشروط فيما يلي: