نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في منصة اعتماد السعودية وخطوات التسجيل في المنصة بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في منصة اعتماد من الأمور التي يهتم بها كثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية هي معرفة الشروط التي ينبغي توافرها لكي يتمكنوا من التسجيل في منصة اعتماد التي قامت وزارة المالية بالمملكة بإطلاقها حيث يتوفر عليها العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة التي يستفيد بها القطاع الخاص والقطاع الحكومي والأفراد لكي يتم العمل على دعم عملية الشراكة بين فئات المجتمع بالبلاد، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني شروط التسجيل في هذه المنصة وخطوات التسجيل في منصة اعتماد بالتفصيل.

شروط التسجيل في منصة اعتماد

يوجد بعض الشروط الهامة التي قامت وزارة المالية بالمملكة السعودية بتوضيحها لكي يتمكن الجميع من التسجيل فيها وتشمل الآتي:

أولا يجب الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها وتسجيل الدخول إلى هذه المنصة الإلكترونية.

كتابة جميع البيانات بشكل صحيح ودقيق والتأكد منها.

خطوات التسجيل في منصة اعتماد

يمكنكم من خلال السطور التالية التسجيل في منصة اعتماد عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

تقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة اعتماد ثم الضغط على مستخدم جديد. تبدأ بكتابة جميع البيانات المطلوبة والتي تشمل رقم السجل التجاري وكلمة المرور والاسم ورمز التحقق المرئي. تقوم بالضغط على تسجيل الدخول وإرفاق جميع المستندات المطلوبة ثم تبدأ بطباعة النموذج الخاص بالتفويض والتصديق عليه من خلال الغرفة التجارية وأرسال صورة من خلال هذه المنصة ليتم تفعيل الحساب.

ما هي منصة اعتماد

هذه المنصة تابعة لوزارة المالية بالمملكة السعودية تعمل على تحويل أعمال النظام والميزانية العامة في الجهات الحكومية حيث تعمل على تقديم بعض الخدمات للجهاد الحكومية لكي تتمكن من تسهيل هذه الإجراءات وتوثيق جميع معاملته وتسهل على الجهات الحكومية استكمال باقي المعاملات التي تتعلق بالعقارات وتقوم بتنظيم إدارتها لجميع الجهات الحكومية والمملوكة الهيئة العقارات الموجودة في المملكة السعودية.

رابط منصة اعتماد 2022

في الخطوة الأولى تقوم بتسجيل الدخول على هذه المنصة عبر الإنترنت أو من خلال هذا الرابط الرسمي رابط منصة اعتماد .

. بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور التي تم تسجيلها في منصة أبشر الإلكترونية.

تقوم بكتابة رمز التحقق والضغط على تسجيل الدخول.

أما بالنسبة للرقم المجاني الموحد لهذه المنصة الإلكترونية 19990 ويمكن التواصل على الصفحات الرسمية لهذه المنصة من خلال موقع تويتر.