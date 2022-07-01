أفضل نموذج طلب مساعدة مالية من الملك سلمان بن عبد العزيز لتسديد الديون والقروض للمواطنين بالسعودية

الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية راغبين في التعرف على طريقة تقديم طلب مساعدة مالية من خادم الحرمين الشريفين، حيث دائماً ما يحرص جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز على تقديم العديد من المساعدات للأسر والأفراد السعودية التي هي بحاجة للدعم بكافة أشكاله، والديوان الملكي السعودي هي الجهة الرسمية المحول لها القيام بالإجراءات الخاصة بالمساعدة سواء استقبال معروض الطلب الخاص بالمواطنين والذي من خلاله يتم تسجيل كافة التفاصيل الخاصة بالمواطن صاحب طلب المساعدة مع شرح وافي وكافي بتلك المساعدة، كما تم إتاحة تقديم معروض الطلب من خلال شبكة الإنترنت للتسهيل على المواطنين الراغبين في الحصول على مساعدة الوصول إليها دون بذل جهد.

طلب مساعدة مالية من خادم الحرمين الشريفين

خلال فترة زمنية لا تتجاوز الأربع شهور من تاريخ تقديم طلب المساعدة المالية يتم الرد على صاحب الطلب من القبول أو الرفض، حيث يتم تقديم الطلب الخاص به من خلال شبكة الإنترنت بعد أن أتاح الديوان الملكي السعودي ذلك لتسهيل الأمر على المواطنين الذين هم بحاجة لمساعدة مالية لأي سبب من الأسباب، ما يلي الخطوات الواجب إتباعها:

الذهاب إلى الموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي.

يتم تسجيل الدخول من قبل المواطن من خلال إدخال إسم المستخدم وكلمة المرور.

الإنتقال إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية ومن قسم الخدمات يتم اختيار تقديم طلب مساعدة.

إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

إرفاق الخطاب المتضمن الطلب مع ذكر الأسباب بوضوح وطريقة للتواصل.

إرفاق الأوراق الشخصية والمستندات الخاصة بتقديم الطلب.

صيغة خطاب تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

الخطاب الذي يقوم المواطن صاحب الطلب على رفعه بالموقع لابد من مراعاة ما يلي أثناء كتابته:

أن تكون البداية بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تقديم التحية والتقدير لجلالة الملك خادم الحرمين الشريفين.

يتم توضيح المساعدة المالية المطلوبة مع ذكر الأسباب بالتفصيل.

تسجيل كافة المعلومات والبيانات الشخصية الخاصة بصاحب الطلب بصيغة مرتبة.

يتم صياغة الملف على شكل ورد ثم رفعه على الموقع.

التواصل مع الديوان الملكي السعودي

يمكن التواصل مع الديوان بشكل مباشر من خلال الاتصال الهاتفي بالأرقام التالية :