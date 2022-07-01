قسط قرض الترميم السعودية 1443، قام بنك التنمية الاجتماعية السعودي بتقديم قرض يسمي قرض الترميم، بالاضافة إلى ذلك، طريقة قسط ذلك القرض، فتابعونا.

قسط قرض الترميم السعودية 1443

قام بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتبسيط عملية سداد مدفوعات القروض، حتى لا يضغط على المقترضين ويقضي المزيد من الوقت في عملية سداد شاقة.

لكنه قدم قرض الترميم بنظام الاقساط، وذلك كما يلي:

مبلغ الاعتمادات المرصودة لترميم البيت المبني من الطين 18 ألف ريال سعودي.

الحد الأقصى لمبلغ التمويل المقدم لترميم منزل شعبي هو 30 ألف ريال سعودي.

أكبر مبلغ متاح لإعادة تأهيل المنازل الخرسانية المسلحة 60 ألف ريال سعودي.

شروط وأحكام قرض الترميم بالنسبة للمستفيدات اللائي تزيد أعمارهن عن 55 سنة

إذا كان عمر المستفيد أكثر من 55 عامًا، فإن الصيغة التالية تسمح لك باختيار ما إذا كنت تريد تقليل مبلغ الأموال وفقًا للفترة المتبقية حتى 60 عامًا.

دفعات القرض الشهرية وفقًا للجدوى المالية × عدد الأشهر المتبقية حتى سن 60 (بشرط أن تكون قيمة القرض على الأقل الحد الأدنى للقرض)، وإلا فإنها ستكون 60.000 ريال حسب القرض.

بالاضافة إلى ذلك، الأهلية وموضوع اشتراك الضامن من إحدى أجهزة الدولة بحيث لا يتجاوز عمره حوالي 55 سنة.

إذا كان المستفيد أكبر من 60 عامًا وأقل من 65 في نفس الوقت، يكون الحد الأقصى للتمويل 30 ألف ريال سعودي.

المستفيد أكبر من 65 عامًا وفي نفس الوقت أقل من 70 عامًا والحد الأقصى للتمويل 18000 ريال سعودي، بمشاركة من كفيل من إحدى الجهات الحكومية دون سن 55.

الخدمات المقدمة بواسطة بنك التنمية الاجتماعية

يعتبر البنك السعودي للتنمية الاجتماعية من أكثر البنوك تطوراً في المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً لتعدد شبكات الإنترنت التي يمتلكها والعديد من الفروع المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

لذلك فهو يقدم عددًا كبيرًا من الخدمات إلكترونياً بداخل المملكة، ومن أهم هذه الخدمات الإلكترونية: