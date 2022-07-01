الكشف عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر ذي الحجة 1443 في السعودية.. رابط الاستعلام عن أهلية استحقاق الدفعة الجديدة

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر ذي الحجة 1443، حيث تبدأ عمليات الصرف يوم غد الخميس الموافق اليوم الأول من شهر ذي الحجة وهو الموافق آخر أيام شهر يونيو الجاري، ليتم إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية في هذا الموعد المحدد كي يتوجهوا إلى الحصول عليها وتلبية كافة احتياجاتهم من مأكل وملبس ومسكن، ويمكن أن يقوم المتقدمين على الضمان بالاستعلام عن أهلية استحقاق دفعة شهر يونيو وذلك عن طريق الذهاب إلى موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال المنزل.

*كيفية الاستعلام عن أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي شهر ذي الحجة 1443:

بعد التعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر ذي الحجة 1443، يمكن الاستعلام عن أهلية استحقاق دفعة يونيو وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ـ يجب أن يتوجه المواطن إلى موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية في السعودية.

ـ ثم يضغط على أيقونة الاستعلام عن الضمان الجديد.

ـ بعد ذلك عليه إدخال البيانات المطلوبة سواء الرقم المدني أو رقم الضمان.

ـ كتابة رمز التحقق.

ـ وفي النهاية يجب الضغط على زر عرض.

*كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد:

بإمكان المواطن أن يقوم بالتسجيل في الضمان عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ـ يجب عليه أيضا أن يتوجه إلى موقع منصة الدعم والحماية.

ـ ثم يختار إنشاء حساب جديد.

ـ بعد ذلك يجب كتابة كل البيانات المطلوبة.

ـ ثم الضغط على زر حفظ.