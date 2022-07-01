نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية 1443، بعد أيام قليلة سوف يبدأ عيد الاضحي المبارك في جميع انحاء الامة الاسلامية، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض تفاصيل اجازة عيدالاضحي المبارك في السعودية، فابقوا معنا.

إجازة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية 1443

يُمنح جميع العاملين في المملكة العربية السعودية، سواء في القطاع العام أو الخاص، إجازة رسمية كاملة مدفوعة الأجر خلال الإجازات الوطنية والدينية وفقًا لقواعد الإجازة.

زيادة على ذلك، تقرر أن يبدأ عيد الأضحى لنا، لنظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، هذا العام هو اليوم العاشرلشهر ذو الحجة الهجري 1443 هـ.

فيما يلي إجازات عيد الأضحى في مختلف فئات الأعمال بالمملكة:

إجازة عيد الأضحى للقطاع العام السعودية 2022

يبدأ عيد الأضحى في القطاع العام في المملكة العربية السعودية، في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1443 هـ.

هذا يتوافق مع 4 يوليو 2022 م، عيد الأضحى المبارك هو يوم السبت 10 ذو الحجة 1443 هـن هذا يتوافق مع 9 يوليو 2022 م.

عطلة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية 2022

يبدأ القطاع الخاص إجازة عيد الأضحى المبارك للشركات في المملكة العربية السعودية في يوم عرفات، التاسع من شهرذو الحجة 1443 هـ، الموافق 8 يوليو 2022.

تنتهي العطلة الرسمية لعيد الاضحي المبارك يوم الثلاثاء 13ذو الحجة 1443 هـ، الموافق 12 يوليو 2022.

عيد الأضحى للمصارف والبنوك في السعودية 2022

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع المصرفي بالاضافة إلى ذلك البنوك في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء، اليوم السابع من ذو الحجة 1443 هـ، الموافق 6 يوليو 2022.

ينتهي عيد الأضحى يوم الثلاثاء من شهر ذو الحجة 1443 هـ، الموافق 12 يوليو 2022 م.

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