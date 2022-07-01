احصل على تمويل شخصى سريع بالخطوات من منصة سلفة وتعرف على اهم شروط منصة سلفة

نتحدث اليوم عن عن منصة تعد من اسرع المنصات التمويلية داخل المملكة وهي منصة سلفة الالكترونية . كما انها أحد أهم المنصات التمويلية الطارئة داخل المملكة العربية السعودية . فإنها توفر تمويل شخصي لجميع المواطنين والمواطنات يبدأ من 1000 ريال سعودي ويصل الى 5000 ريال سعودى . ويمكن للمواطن السعودى أن يحصل على هذا التمويل في ظرف 15 دقيقة فقط . وبالنسبة للحصول علي هذا التمويل يتم بكل سهولة ويسر عن طريق التسجيل الالكتروني على الانترنت . منصة سلفة توفر لكافة المواطنين امكانية السداد على 6 شهور وعلى دفعات متباعدة . منصة سلفة هى من أكبر المنصات التمويلية والتي تحصل على التمويل فيها بدون تحويل الراتب وبدون كفيل . وجميع الخدمات التمويلية داخل منصة سلفة تتوافق تماما مع احكام الشريعة الاسلامية . من خلال مقالتتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض على متابعينا الكرام شروط منصة سلفة الالكترونية وايضا الخطوات اللازمة للتقديم فى منصة سلفة الالكترونية .

للمتقدم معرفة اهم شروط منصة سلفة الالكترونية

يجب على الشخص المتقدم الى منصة سلفة الالكترونية أن يكون لدية كافة الشروط التى وضعتها المنصة وبالتالى يمكنة التقديم فى منصة سلفة الالكترونية وهي :

أولا : يجب أن يكون المواطن السعودى حاملا للجنسية السعودية ومقيم على أراضيها بشكل دائم .

ثانيا : يجب أن يتراوح عمر المتقدم الى منصة سلفة الالكترونية ما بين 18 عام و 60 عام .

ثالثا : على المتقدم أن يكون لدية وظيفة فى احدى القطاعات الحكومية لمدة 3 شهور وفى احدى القطاعات الخاصة لمدة 6 شهور ويكون الحد الادنى للراتب الخاص بة 4000 ريال سعودى .

خطوات التسجيل للحصول على قرض منصة سلفة الالكترونية

اولا : يجب على المتقدم فورا التوجة الى الموقع الرئيسى الخاص بمنصة سلفة الالكترونية .

ثانيا : ثم عليك بتسجيل الدخول على الصفحة الاساسية لمنصة سلفة وإدخال كافة بياناتك الشخصية المطلوبة منك .

ثالثا : انقر على الكلمة الخاصة بطلب التمويل وحدد القيمة التمويلية و فترة السداد التى ترغب فيها .

رابعا : اقرأ الشروط جيدا ثم وافق على جميع شروط واحكام منصة سلفة الالكترونية .

خامسا : انتظر رسالة تصل اليك تحتوى على حصولك على التمويل .

اخيرا عرضنا عليكم بكل بساطة منصة سلفة الالكترونية واهم شروط المنصة وايضا الخطوات اللازمة التى يجب اتباعها للحصول على قرض منصة سلفة الالكترونية ونتمنى ان نكون وفقنا فى العرض وان تنال جميع متابعي موقعنا موقع ثقفنى.