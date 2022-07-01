نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط 1443 jobs.sa هنا رابط وموعد وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط 1443 أصبح محل بحث مكثف الآن من قبل الراغبين في الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية 1443 للثانوية، وذلك بعد إعلان الكلية عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية للالتحاق بالكلية وفق شروط وضوابط تم وضعها لاختيار أفضل العناصر، وذلك كما تم الإعلان في وقت سابق عن تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين، وعلى من تتوافر فيه الشروط ويرغب في التسجيل تجهيز كافة المستندات المطلوبة والتسجيل في الموعد المحدد عبر رابط أبشر توظيف كلية الملك فهد الأمنية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في وقت لاحق عبر إرسال رسالة نصية على الجوال الخاص بالمتقدم، كما يجب على المتقدم أن يتابع منصة أبشر توظيف ووسائل التواصل الرسمية للاطلاع على كل جديد.

تقديم كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط 1443

منذ أن تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط 1443، وهناك بحث كبير عن شروط التقديم وكذلك رابط وطريقة التسجيل، وكما هو متبع فإن التسجيل سيكون إلكترونياً من خلال منصة أبشر للتوظيف jobs.sa، وسوف نوضح لكم في الفقرة القادمة رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للثانوية 1443.

أبشر توظيف كلية الملك فهد الأمنية

كما ذكرنا لكم يتم التسجيل عبر منصة أبشر وذلك باتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع منصة أبشر توظيف الإلكتروني jobs.sa.

إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور والرمز المرئي.

النقر على أيقونة تسجيل دخول.

النقر على أيقونة “الوظائف المتاحة” ومنها يتم اختيار تقديم كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة ورفع كافة المستندات اللازمة والنقر على أيقونة “تقديم الطلب”.

شروط التقديم

ازداد البحث بصورة كبيرة منذ أن تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل عن شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية، وفيما يلي عرض لشروط كلية الضباط الملك فهد للثانوية وهي كالتالي:-

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والده في الخارج أثناء خدمته للمملكة. حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي. لائق طبياً وخالي من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية. تناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية المعمول بها. حاصل على شهادة الثانوية العامة طبيعي شرعي أو نظام المقررات طبيعي إنساني. خريج العام الحالي انتظام نهاري ولا يتم قبول خريجي الأعوام السابقة. معادلة الشهادة الثانوية للحاصلين عليها من الخارج. لا يقل المعدل التراكمي عن 80% في مؤهل الثانوية العامة. لا يقل عمر المتقدم عند بداية العام الدراسي عن 17 سنة ولا يزيد عن 22 سنة. أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وحاصل على درجة لا تقل عن 70%. لا تقل درجة الاختبار التحصيلي عن 65%. ألا يكون قد تم فصله أو طرده من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب. ألا يكون متزوج من أجنبية. اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة اختبارات القبول المطلوبة.

متى يفتح تقديم كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية

سيتم فتح باب القبول والتسجيل يوم السبت بتاريخ 03\12\1443 الموافق 02\07\2022. ويستمر التسجيل حتى يوم الإثنين بتاريخ 08\12\1443 الموافق 07\07\2022.