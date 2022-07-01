قرار عاجل من الحج يخص تصاريح القادمين من الخارج.. احصل على التأشيرة إلكترونيًا، أتاحت وزارة الحج والعمرة تطوير برنامج العمرة وإصدار التأشيرات من خلال منصة إلكترونية معتمدة لخدمات العمرة للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية لتقديم طلبات الحصول على تأشيرة، وذلك الكترونيًا عبر الانترنت دون الذهاب إلى أي مكان وبخطوات بسيطة، أيضا سوف نتعرف على التصاريح الجديدة تخص القادمين للحج من الخارج، فتابعونا.

خطوات التسجيل للحصول على تأشيرة من خارج السعودية

قرر مسؤول الحج والعمرة كيف يجب على الوافدين من الخارج اتباعها من أجل الحصول على تأشيرة الحج، وذلك باتباع التالي:

أولا تسجيل الدخول بإحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمة العمرة للأفراد.

حيث يقدم برنامج تصميم العمرة: خدمات الإقامة والمواصلات. خدمات التواصل مع إحدى شركات العمرة في المملكة العربية السعودية. الخدمات الإضافية اختيارية. تلبية متطلبات التأشيرة.

فبمجرد تسجيل تفاصيل الحج الخاصة بك، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على رقم رابط طلب التأشيرة الخاص بك.

يرجى إدخال البيانات المطلوبة في نموذج طلب التأشيرة على موقع وزارة الخارجية.

سيتم إصدار التأشيرات الإلكترونية على الفور للحجاج لطباعتها مباشرة.

إصدار 23 مليون تصريح عمرة تشمل حركة العمرة

أصدر المتحدث باسم الحج والعمرة هشام المهندس 23 مليون تصريح عمرة منذ بداية الموسم تشمل حركة العمرة للمواطنين والمقيمين والزائرين الخارجيين عن المملكة العربية السعودية، وأوضح أن هناك فترة متاحة لمن يريد أن يأمر بأمر العمرة.

وقالت الوزارة في بيان “يمكن حجز تصاريح العمرة على أنها تصريح ساري المفعول لليوم، ويمكن حجزها مرة أخرى للعمرة بعد انتهاء التصريح.

أي ما زالت سارية المفعول ولا يوجد فاصل زمني، فتصاريح العمرة قد يتم حجزه. ولكن يمكن للمستفيدين إعادة التسجيل في العمرة بعد انتهاء صلاحية التصريح الحالي.

وخفف قرار المملكة العربية السعودية، الأحد الماضي، الاحتياطات الصحية. مما أتاح للمسجد الحرام والمسجد النبوي الاستفادة القصوى من إمكانياتهما وتقليص المسافة بين الزوار والمصلين والحجاج، وذلك بعد إعلان التوسعة.

وقبل ذلك، تم تطعيم حج مكة والعمرة وإصدار تصريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام. والمسجد النبوي على أفراد تم تطعيمهم مرتين بلقاح كورونا المعتمد من المملكة تقتصر على الحالات المستبعدة.

وشددت على أنه “يسمح للعمرة أن يتجاوز عمرها 12 سنة، ولا يسمح لمن تقل أعمارهم عن 12 سنة بحجز الإذن للعمرة والصلاة”.

متطلبات الحصول على تصريح الحج 1443

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن مجموعة من المتطلبات التي يجب على المتقدمين استيفاؤها.

من أجل الحصول على تصريح، يمكنك معرفة المزيد حول هذه المتطلبات باتباع السطور التالية:

يجب أن يكون لدى المتقدمين حساب أبشر، سواء كانوا وكالة حكومية أو شركة، ويجب تفعيل الحساب.

تحتاج أيضًا إلى حساب مواطن.

بغض النظر عما إذا كان كيانًا قانونيًا أو شركة معتمدة، سيتم تسجيلك كمستفيد والموافقة على منصة أبشر.

شروط استخراج تأشيرة عمرة بدون محرم

للحصول على شهادة العمرة من غير محرم 2022، يجب أن تستوفي مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية، بدون هذه الشروط، لن تتمكن المرأة من دخول السعودية وأداء العمرة، أهم الشروط هي: