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عمر شويل - جدة مزايا نظام الشركات الجديد بالمملكة 1443، وافق مجلس الوزراء أمس على نظام الشركات الجديد لذلك، أدرجت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية العديد من المزايا في هذا النظام الجديد التي لن تساهم بشكل كبير في تطوير ونمو القطاعات الرئيسية فحسب، بل ستساهم أيضًا في توسعها، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين المستوى من السوق المحلي وأكدت أنها موجودة، وأظهرت وزارة التجارة أن هذا النظام ينظم لوائح المؤسسات التجارية وغير الهادفة للربح والمهنية في وثيقة تشريعية واحدة فيما يلي تفصيل لفوائد نظام الشركة الجديد.

مزايا نظام الشركات الجديد بالمملكة

مرونة أكبر

يمنح النظام الجديد الشركات مرونة كبيرة من خلال إزالة القيود في جميع مراحل التسجيل والتشغيل والإنهاء، فضلاً عن القيود المفروضة على اسم وبيع الأسهم بين المساهمين والشركاء للمنتصف أو العام.

تجزئة وتقسيم الأسهم

مزايا نظام الشركات الجديد بالمملكة 1443، في ظل النظام الجديد، يمكن للشركات أيضًا تقسيم الأسهم إلى أسهم ذات فئة أقل أو دمجها لتمثيل أسهم فئة أعلى، كما ذكرت وزارة التجارة، فإنه يلبي احتياجات رواد الأعمال وبالتالي فهو مناسب للشركات الصغيرة ورأس المال الاستثماري يولي النظام اهتمامًا كبيرًا للمنظمات غير الربحية نظرًا لأهمية هذا القطاع في التنسيق الاقتصادي والاجتماعي.

أحكام التحول والاندماج

ميزة نظام الشركة الجديد هو أننا سنعمل على تعزيز وتطوير التحول والاندماج بين الشركات، وتقديم خدمة تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، وستتولى الشركة من خلال هذا الانقسام في أي شكل من أشكال المؤسسات، يوفر النظام طلبات تسجيل البريد الإلكتروني والتصويت على القرار ووجود جمعيات للاستجابة للتطورات التكنولوجية باستخدام أحدث الوسائل التقنية.

بالإضافة إلى ما سبق، سيوفر نظام الشركات الجديد عدة طرق لحل النزاعات والخلافات من خلال التحكيم أو طرق بديلة أخرى لحل هذه النزاعات بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للوائح نظام الإفلاس، تم وضع لوائح تصفية الشركة وتم تبسيط الإجراءات.

يسمح لك النظام أيضًا بتقسيم الأسهم إلى أسهم منخفضة القيمة أو دمجها لتكوين أسهم عالية القيمة.

يضمن النظام أيضًا إنشاء شكل جديد للشركة يسمى “Simple C، Ltd” لتلبية احتياجات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ورأس المال الاستثماري شركة Simplified Co، Ltd هي واحدة من أحدث الشركات في العالم.

مع هذا النظام، يدير مالكو العائلة ملكية عائلة الشركة، وإدارتها وسياسات العمل، وسياسات التوظيف العائلية، وتقاسم الأرباح، وإدارة الأسهم، والعقود العائلية التي تدير النزاعات أو آليات تسوية المنازعات كما تمكنت من ربط الآخرين لضمان استدامة هذه الشركات.