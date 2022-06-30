نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر يونيو hrsd.gov.sa وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطورحيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن كل تفاصيل الضمان الاجتماعي المطوّر،بالمملكة العربية السعودية، لشهر يونيو المقبل، حيثيعد الضمان الاجتماعي الموسع من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للارتقاء بمستوى المواطنين السعوديي، ويتم تقديمه للأسر الفقيرة والمحتاجة والمعدمة على شكل راتب شهري أو تأهيل مهني، بالإضافة إلى مساعدة العاطلين عن العمل، ولكن يجب استيفاء الشروط التي تضعها الوزارة ، حيث توجد شروط معينة للحصول على الضمان الاجتماعي.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر يونيو

رددت مصادر داخل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على عدد من أسئلة المواطنين حول نظام الضمان الاجتماعي المطور، معلنة أنه من المتوقع صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو المقبل، جاء هذا الإعلان بعد أن أشارت الوزارة إلى أن آخر موعد للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور هو الخامس من شهر ربيع ثاني 1444 هـ الموافق 30 أكتوبر 2022، حيث ترحب بجميع المواطنين المسجلين في الضمان الاجتماعي الموسع لدفع معاشاتهم التقاعدية مع النظام الذي يشمل جميع المستفيدين من الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية العسكرية وعائلاتهم والمتقاعدين والعاملين وأزواجهم بعد انتهاء المدة المحددة للضمان الاجتماعي إجراءات التسجيل.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

يجب أن يستوفي مقدم طلب الضمان الاجتماعي الذكي الموسع عددًا من الشروط.

يجب أن يكون المتقدمون للحصول على الضمان الاجتماعي الممتد مواطنين سعوديين.

كما يجب عليهم الإقامة بالكامل داخل حدود المملكة العربية السعودية ووالتي تُقاس بأي تصريح إقامة أو تأشيرة سارية المفعول

تستثنى غير السعودية المتزوجة من سعودي من شرط الجنسية.

أن لا يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 1100 ريال للعايل.

في حالة صاحب العمل الحر يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري 550 ريال سعودي.

يشترط ألا يمتلك مقدم الطلب أي ثروة أو عقارات أو سيارات أو وسائل أخرى للدخل.

يجب أن يكون لديك حساب مصرفي جاري لتلقي الدعم المستمر.

يشترط على متلقي المساعدة ألا يكون مقيمًا في إحدى دور المسنين أو دور الرعاية التابعة للمملكة.

ألا يكون لمقدم الطلب أصول عقارية أو مشاريع تجارية مسجلة في السجل التجاري.

الاستعلام عن أهلية الضمان المطور لهذا الشهر

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، إن أهلية الضمان الاجتماعي المطورة لدفعة يونيو، شهر ذي القعدة يجب أن تظهر اليوم الخميس. 23 يونيو 2022 ، وقد ظهر بالفعل منذ بعض الوقت:

أولاً إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الشبكة.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للدائرة

وأدخل أيضًا رقم المستفيد ورقم الضمان الاجتماعي.

أدخل رمز التحقق المقدم لك على الموقع

ثم اضغط على كلمة “عرض”.

ستخبرك حالة طلبك ما إذا كان لا يزال قيد المراجعة أو إذا تم رفضه.

يستفيد الضمان الاجتماعي الجديد من فئات معينة من المواطنين المحتاجين الذين استوفوا الشروط المعلنة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة، فقد تم اتخاذ القرار بالموافقة على اعتماد نظام الضمان الاجتماعي المطور بدلاً من نظام الضمان القديم الذي كان معمولاً به منذ عدة سنوات في المملكة العربية السعودية.