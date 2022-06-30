Now نظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية 1443 للطالب وولي الأمر الفصل الدراسي الثاني

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يمثل هذا النظام عنصر مهم جداً من عناصر العملية التعليمية حيث أنه يعمل على مساعدة الطلاب على الحصول على كافة درجاتهم، ومجموعهم من خلال الذهاب إلي الموقع الرسمي الخاص به، ونظام نور نتائج الطلاب يقوم على التكامل، وجعل العملية التعليمية شاملة، وهو يوفر الكثير من المصادر، والوسائل التعليمية المميزة للمعلم، والمتعلم، ويوفر نظام نور أكثر من طريقة الدخول، والحصول على نتيجة الطالب فيمكن الدخول من خلال رقم البطاقة الشخصية الخاصة بالطالب مع كتابة رقم الجلوس أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص بولي أمر الطالب.
أعلنت وزارة التربية، والتعليم في المملكة العربية السعودية عن إعلانها لنتائج الطلاب في تاريخ 29 من شهر يونيو.
نظام نور نتائج الطلاب
يوفر نظام نور للطلاب طريقة الدخول الى الموقع الرسمي الخاص به، وذلك من خلال عدة خطوات سهلة، وبسيطة يجب علي الطالب أو ولي أمره إتباعها بدقة، وهي:
- الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بنظام نور لعرض نتائج الطلاب .
- ثم يقوم الطالب في الخطوة التالية بالضغط على كلمة الإستعلام عن النتيجة، وبعدها تظهر أمامه قائمة يقوم بإدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب من رقم البطاقة الشخصية، وكذلك رقم الجلوس مع وضع إسم المدرسة، والمحافظة التابع لها.
- في الخطوة التالية بعد الإنتهاء من إدخال كل المعلومات سوف تظهر بعدها النتيجة أمامك مباشرةً.
إذا لم يستطع الطالب أو ولي أمره التسجيل عبر الموقع الرسمي الخاص بنظام نور لعرض نتائج الطلاب فيمكنه الذهاب إلى المدرسة الخاصة به ليحضر نتيجته بشكل أسرع.
فوائد نظام نور نتائج الطلاب
توجد الكثير من الفوائد، والأهداف التي يساعد نظام نور في فعلها مثل:
- يسهل على الطالب الدخول، والحصول علي النتيجة الخاصة به بكل سهولة، وبساطة.
- لا يؤدي إلي حدوث أي خطأ متعلق بنتيجة أي طالب.
- هذا النظام يتميز بالأمان الإلكتروني أيضاً.
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