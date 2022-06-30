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عمر شويل - جدة اصدار 6 قرارات من الراجحي توطين والمهن التي يتم توطينها، ستة قرارات اتخذها الراجحي للعديد من الأنشطة والتوطين المهني، حيث أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجي وزير التنمية الاجتماعية للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل توطين العديد من المهن، وتم ذلك بالتعاون مع العديد من المشرفين وبالنظر إلى البحث المكثف حول هذه القضية الهامة، سأقدم لكم اليوم في هذا المقال المهن المؤهلة للتوطين.

اصدار 6 قرارات من الراجحي توطين

يهدف قرار الرجاء بشأن توطين العديد من المهن إلى زيادة النشاط الاقتصادي والمشاركة في سوق العمل السعودي وخلق أكثر من 33 ألف فرصة عمل والمساهمة في النظام الاقتصادي، قرارات توطين المهن والأنشطة التالية:

مهنة طيران مرخصة.

أنشطة التفتيش المنتظمة.

مكتب البريد، تسليم الطرود.

منافذ بيع المنازل في سبعة أنشطة اقتصادية.

مهنة خدمة العملاء.

قرار توطين مهن الراجحي

يتم تنفيذ قرار توطين الطائرات المرخصة على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى في 23 أغسطس 1444 هـ وتشمل المهن التالية:

مراقب الحركة الجوية، مساعد الطيار وترحيل الطيران، 100٪.

أيضا 60٪ من مهن طياري النقل الجوي.

مضيفة بنسبة 50٪.

المرحلة الثانية

من 23 أغسطس 1445 هـ.

أيضا تشمل المهن طيارو النقل الجوي بنسبة 70٪.

شغل المضيفات، 60٪.

توطين مهن البصريات

كما يستهدف القرار المهام التالية لمهنة البصريات التي استحوذت على 50٪ من 1444 هـ منذ 26 أغسطس، بما في ذلك جميع الشركات الخاصة في سوق المملكة العربية السعودية، وخاصة تلك التي توظف أربعة عمال أو أكثر.

فني مختبر فيزيائي.

أيضا طبيب عيون طبي.

مهندس بصري.

توطين منافذ الخدمة الفحص الفني للمركبات

يتضمن الحل أيضًا توطين نقاط الخدمة لإجراء عمليات فحص فنية منتظمة للمركبة، يتم ذلك على مرحلتين، نسبة المرحلة الأولى 50٪، ونسبة المرحلة الثانية 100، والراجي تشمل التوطين، المهنة التالية:

رقابة جودة.

مشرف مالي.

أيضا مشرف.

مساعد مخرج.

رئيس السفر.

كذلك ادخال بيانات.

أمين الموقع.

فني عند الطلب.

فني صيانة.

ادخال بيانات.

علاوة على ذلك مساعد تقني محترف.

رئيس مسار.

في نهاية المقال، تحدثنا معكم عن اصدار 6 قرارات من الراجحي توطين والمهن التي يتم توطينها بالتفصيل، كما تعرفنا على توطين منافذ الخدمة الفحص الفني للمركبات، وكذلك توطين مهن البصريات.