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عمر شويل - جدة خطوات الحصول على دعم المشاريع الصغيرة بدون كفيل، تهتم المملكة العربية السعودية بإطلاق المشاريع والمؤسسات الصغيرة الخاصة بها للشباب والمواطنين في المملكة العربية السعودية، وتشجيع الشباب على المشاركة في سوق العمل السعودي، وتطوير جميع قطاعات المملكة العربية السعودية للحد من البطالة، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستقدم التمويل للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة وفق عدة شروط.

خطوات الحصول على دعم المشاريع الصغيرة بدون كفيل

يعتبر مصرف الراجحي من أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية، ويقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات لعملاء المملكة العربية السعودية والمواطنين والمقيمين للقيام بذلك، عليك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

يرجى ملء المعلومات الشخصية الضرورية مثل اسمك. تحديد الجنس. اختيار الجنسية. تحديد العمر.

إذا كنت مستفيدًا من المملكة العربية السعودية، فيرجى إدخال رقم التعريف الوطني الخاص بك.

إذا كان المستفيد مقيمًا في المملكة العربية السعودية ويجب أن يكون مكان إقامتك ساريًا، فيرجى تحديد رقم مكان إقامتك.

أجب عن السؤال “هل لديك حساب في مصرف الراجحي؟”

يرجى تقديم جميع التفاصيل المالية المطلوبة، بما في ذلك الراتب الشهري لمقدم الطلب.

حدد نوع التمويل الذي يجب أن تعمل عليه.

تحديد القطاع الذي يعمل فيه المستفيد.

قم بتدوين معلومات الاتصال الخاصة بالمستلم.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم.

حدد مكان إقامتك أو مكان إقامتك.

قم بتدوين رقم هاتفك المحمول.

تحدد المدة التي يمكن للعميل الاتصال بها.

في حالة قبول الطلب، سيتصل البنك بالعميل.

شروط قبول طلب دعم المشاريع الصغيرة بدون كفيل

تقدم العديد من البنوك في المملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على قرض مالي لدعم مشروع صغير دون الحاجة إلى ضامن، ويتم تمويل الأموال وفق مجموعة من الشروط التي يضعها البنك للقبول.

تكلفة التمويل تصل إلى 50.000 المملكة العربية السعودية، ومن أشهر البنوك التي تقدم الدعم المالي للمقيمين السعوديين، يمكنك اختيار بنك الراجحي الذي أعلن عن موقع البنك الإلكتروني وتعليماته للتقدم بطلب للحصول على الدعم الإلكتروني وفق الشروط التالية: