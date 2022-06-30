نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية 1443 رابط نور للنتائج Noor Results في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح طريقة استخراج نتائج الطلاب في نظام نور 1443 من حساب ولي الأمر أو الطالب، وذلك بعد إعلان مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي عن نشر شهادات الطلاب لجميع المراحل التعليمية عبر نظام نور المركزي وتطبيق توكلنا، وتوفر وزارة التعليم العديد من الطرق لاستخراج الشهادات الفصل الدراسي الثالث للعام الجاري، فمن خلال موقع نور لولي الأمر يمكن استخراج الشهادات بتحديد اسم الطالب المراد عرض نتيجته، ومن خلال تطبيق توكلنا عن طريق أيقونة الخدمات، ثم خدمات التعليم، ثم النتائج المدرسية، وتتيح أيضاً خدمة الاستعلام عن النتائج من خلال تطبيق مدرستي بإدخال بيانات نظام نور، ومن خلال المقال يمكن التعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب، ورابط نظام نور نتائج الطلاب الرسمي.

طريقة استخراج نتائج الطلاب في نظام نور 1443

تم اعتماد الخطة الزمنية لأعمال الاختبارات النهائية الفصل الثالث لجميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر، ووفقاً للخطة الموضحة، فقد تم تنفيذ الاختبارات التحريرية النهائية خلال الفترة من 27 ذي القعدة حتى تاريخ الأول من شهر ذي الحجة 1443هـ، ومن جانبها أكدت على إتاحة كشوف الدرجات وإغلاقها قبل نهاية اليوم الخميس.

وقد أعلنت المدارس التي أنهت عملية الرصد والتدقيق والمراجعة لنتائج الطلاب عن اعتماد القادة للدرجات، ونشرها عبر نظام نور التعليمي، لكي يتمكن أولياء الأمور من استخراج نتائج الأبناء بشكل يسير من خلال الحساب الخاص بهم في النظام، حيث يتم دخول نظام نور بتعبئة بيانات المستخدم التي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة المرور، ومن ثم اتباع خطوات الإطلاع على النتيجة في نظام نور الموضحة بالتالي:

تسجيل دخول نظام نور ( noor.moe.gov.sa ).

). استخراج الشهادات للمرحلة الابتدائية من التقارير، ثم قائمة تقارير الطلاب، ثم النقر على إشعار بنتيجة الطالب وتحديد الفصل الدراسي الثالث، ثم الضغط على ابحث.

المرحلة المتوسطة من خلال النقر على التقارير، ثم كشوف الدرجات، إشعار بنتيجة الطالب، اختيار الفصل الدراسي الثالث، ثم ابحث.

استخراج نتائج الثانوية من التقارير، ثم تقارير أخرى، ثم الإشعار الفصلي والإشعار الأكاديمي، وسيتم تنزيل الشهادة على الجهاز بعد النقر على “تنزيل”.

رابط نظام نور نتائج 1443

أصدرت وزارة التعليم عام تعميماً لكافة الإدارات التعليمية بشأن الاكتفاء بكشف الدرجات الإلكتروني لطلاب وطالبات الثالث الثانوي ، حيث يتم الاكتفاء بالكشف الإلكتروني اعتباراً من العام الدراسي الجاري 1443، ويتاح أمام المستفيد إمكانية التقديم على خدمة نتائجي للحصول على النسخة الورقية من النتيجة عند الحاجة لها.

ويجب العلم أنه في حال تم فقدان بيانات دخول نظام نور، فيمكن الدخول مباشرةً إلى الحساب الخاص بالمستفيد من خلال اتباع رابط نظام نور الرسمي المرفق، ثم النقر على الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، وسيطلب النظام تعبئة رقم بطاقة الأحوال أو الإقامة، وسترسل رسالة نصية على الجوال المسجل تتضمن كلمة المرور المؤقتة، قم بتعبئتها ثم تسجيل الدخول.