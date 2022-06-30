نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قروض النساء ربات البيوت والموظفات من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض للنساء بقسط شهري بسيط، تبحث الكثير من الموظفات أو ربات البيوت عن أفضل قرض شخصي يساعدهم في المعيشة ومن خلاله تستطيع المرأة شراء كل ما تحتاج إليه وتأسيس عمل خاص بها، لتقوم ببناء ذاتها، وقامت شركات سعودية وبنوك أيضا بتوفير تمويل شخصي للنساء بمبلغ مالي مناسب للمتزوجات والأرامل وأيضا المطلقات، فجميع النساء لهم الحق في الحصول على التمويل، والأقساط الشهرية بسيطة في متناول أيدي الجميع، فالتمويل الشخصي سوف تحصل عليه إذا كانت موظفة أو عاطلة عن العمل.

قروض للنساء

قامت بنك التنمية الاجتماعية بتنظيم عدد كبير من القروض الشخصية للنساء المتزوجات وربات البيوت، من تمويل كنف وتمويل آهل وأيضاً تمويل العمل الحر، قرض للمتقاعدين 300 ألف ريال، ولكل تمويل منهما شروط معينة ينبغي أن يتم توافرها في المقدمة لطلب التمويل حتى تحصل عليه بإجراءات ميسرة، ومن ضمن تلك القروض هو قرض ربات البيوت ويصلح للموظفات أيضا بمبلغ مالي يصل إلى 120 ألف ريال بدون فوائد، تمويل سداد المديونية، وهناك قرض كنف والذي يتم توفيره للمطلقات والأرامل بمبلغ مالي يصل إلى 30 ألف ريال وهو مخصص للنساء فقط بدون رسوم إدارية، وقرض آهل ويوفر مبلغ 60 ألف ريال بدون مصاريف إدارية، وجميع هذه القروض تستمر فترة سداد حتى 60 شهرا.

شروط قروض النساء ربات البيوت والموظفات

يجب أن يكون العمر للمتقدمة لطلب التمويل لا يقل عن 18 عاما ولا يتخطى 65 عاما.

للسعوديات فقط.

للعاطلات عن العمل والموظفات وربات البيوت و المطلقات والأرامل.

للموظفات الراتب الشهري لا يتخطى 12,500 ريال لقرض آهل، وللعمل الحر لا يتخطى 20 ألف ريال.

وجود سجل ائتماني نظيف.

لا يكون هناك أي قروض أخرى.

فترة السداد تستمر حتى 60 شهرا لقرض آهل وقرض كنف، أما قرض العمل الحر فحتى 40 شهرا.

يبدأ المبلغ التمويلي من 18 ألف ريال.

من يقل عمره عن 20 عاما يحصل على مبلغ 32 ألف ريال.

طريقة التقديم لطلب تمويل النساء

إذا أردت أن تحصل على تمويل للعاطلات عن العمل فبإمكانك التوجه إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية ومنه احتيار تمويل العمل الحر، والتمويل النقدي، واختيار نموذج طلب التمويل وتعبئته وكتابة كافة البيانات المطلوبة وتقديم الهوية الوطنية ورقم الحساب البنكي والعنوان الوطني، مع وثيقة العمل الحر، أما تمويل آهل أو كنف فبنفس الطريقة والإجراءات وسوف تحصل المتقدمة على المبلغ المالي المذكور سابقا لكل قرض منهما ووفق بعض الإجراءات البسيطة، ويمكن الاتصال على رقم خدمة العملاء للحصول على التمويل المناسب.

رقم خدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية

وفر البنك عدة طرق للتواصل بين العملاء وموظفي البنك بأكثر من طريقة، ويمكن الاتصال على الرقم الموحد لبنك التنمية الاجتماعية 920008002 على مدار الأسبوع، كما يمكن مراسلة البنك بالبريد الإلكتروني أو يمكن المحادثة الفورية مع أحد الموظفين في الحال، أو استخدام لغة الإشارة فقد وفر بنك التنمية الاجتماعية طرق التواصل تسهيلا للمواطنين.