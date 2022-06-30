تمويل سيارات الاهلي .. أفضل عروض السيارات من مصرف الأهلي

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تمويل سيارات الاهلي ، أحدث عروض السيارات التي أعلن عنها الأهلي في عام 2022 لجميع عملاء البنك تتوفر في أشكال مختلفة لطرازي 2022 و 2021 ، وتعد عروض التمويل هذه واحدة من أكثر العروض شمولاً من National Bank ، وينتظر العديد من عملاء البنك عروض مثل هذه بمختلف أشكالها، فيما يلي وصف مفصل حول عروض بنك الأهلي للسيارات. تمويل سيارات الاهلي “هيوندا سوناتا” العرض الأول من بنك الأهلي هو أقساط إدارية بدون رسوم لشركة هيونداي سوناتا 2022 وأقساط شهرية تبلغ 1.304 ريال سعودي فقط وبمواصفات فريدة ، كما يمكن للعملاء اختيار مبلغ الدفعة المقدمة المناسبة وتصميم مبلغ شهري مناسب. حسب المواصفات المتميزة المعروضة في هذا النوع من هيونداي

ومن أهم مميزات العرض: تحويل الراتب إلى بنك الأهلي آخر 5٪ من سعر السيارة. عرض السيارات من نوع “لكزس إي اس” العرض الثاني من البنك الأهلي هو عرض لكزس ES وهو من أقوى العروض الخاصة للبنك الأهلي من شركة عبداللطيف جميل ، بأقساط شهرية تبدأ من 2.257 ريال سعودي مع 10٪ دفعة أولى و 0٪ رسوم إدارية. الحد الأدنى للأجور 2500 ريال سعودي. لا يلزم تحويل الراتب. 0٪ دفعة اولى. تغطية تأمينية شاملة. معدلات النسبة السنوية تبدأ من 9.61٪. القسط الشهري 2.257 ريال. 0٪ رسوم إدارية. 10٪ مقدم. عرض سيارات هيوندا باليسايد 2022 العرض الثالث من البنك الأهلي هو عرض هيونداي باليسيد 2022 من الوعلان للسيارات ، والذي يعد من أفضل عروض تمويل التأجير من الأهلي لهذه السيارة الفريدة. مميزات البنك الأهلي كالتالي: الحد الأدنى للأجور 2500 ريال سعودي. لا يلزم تحويل الراتب. 0٪ دفعة اولى. تغطية تأمينية شاملة. معدل الفائدة السنوية يبدأ من 8.79٪. القسط الشهري 1.989 ريال سعودي. 0٪ رسوم إدارية. الدفع المسبق 5٪ فقط. أفضل عرض من بنك الأهلي لسيارات هيوندا سانتا العرض الرابع من بنك Naghi Motors National Bank هو Hyundai Santa Fe 2022 وهو من أفضل عروض Hyundai Santa Fe 2022 ويعتبر من السيارات الفريدة من نوعها. لذلك نقدم لكم أحدث مواصفات هيونداي الفريدة سانتا في 2022 مع الميزات التالية: الحد الأدنى للأجور 2500 ريال سعودي. لا يلزم تحويل الراتب. 0٪ دفعة اولى. 16.05٪ دفعة أولى. يبدأ أبريل بنسبة 10.37٪. القسط الشهري 1،399 ريال سعودي. تغطية تأمينية شاملة. 0٪ رسوم إدارية. هذا ويمكن الاطلاع على عروض السيارات في موقع البنك الأهلي التجاري ، حيث يمكن التسجيل في رابط بوابة البنك ومتابعة أحدث العروض أول بأول ، حيث يقوم البنك بتنزيل عروضه على كل حساباته الرسمية. عمر شويل - جدة تمويل سيارات الاهلي .. أفضل عروض السيارات من مصرف الأهلي - ثقفني

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