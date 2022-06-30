كلية الملك فهد الأمنية.. آلية التقديم والشروط 1443

كلية الملك فهد الأمنية، فقد تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن بداية التقديم الخاص بالقبول في الكلية، علي أن يتم التقديم لكل من يحمل شهادة الثانوية العامة من الخريجين خلال فترة العام الدراسي الحالي بغرض الالتحاق بالدورة الخاصة ببكالوريوس العلوم الأمنية رقم (ستة وستون) في كلية الملك فهد الأمنية من أجل العمل بعد التخرج بأحد القطاعات الأمنية التي تحددها الكلية، وقد وضحت الكلية بأن التقديم سوف يكون إلكترونيا بواسطة الدخول علي منصة أبشر، ولن يتم قبول أي طلبات خاصة بالالتحاق إلا عن طريق المنصة، وسوف نوضح لكم آلية التقديم في كلية الملك فهد الأمنية.

كلية الملك فهد الأمنية

يتم التقديم في الكلية وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع الأفراد الراغبين في التقديم، ومن أبرز شروط التقديم ما يلي:

يشترط للتقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ، وتوفير استثناء لمن نشأ مع والده في أثناء خدمته بخارج المملكة.

أن يتمتع المتقدم بحسن الأخلاق والسمعة، وليس عليه أحكام بحد شرعي أو أرتباط اسمه بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن تتوافق شهادات الثانوية التي يتم إصدارها من خارج المملكة من جانب وزارة التعليم.

للتقديم يجب علي المتقدم أن يكون لائقًا صحياً وخلوه من أي أمراض معدية ومن عاهات جسمية أو عقلية.

المعدل التراكمي الخاص بكل متقدم يجب ألا يقل عن (80%) فيما يخص مؤهل الثانوية العامة.

أداء الاختبار الخاص باختبار القدرات العامة، والحصول علي درجة لا تقل عن (70%).

ألا يكون الشخص متزوجًا من أجنبية، وأن ينجح بالفحص الطبي وإجراء المقابلة الشخصية والمرور من اختبار اللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقرر إجرائها لجميع المتقدمين.

ألا يقل عمر خريج الثانوية العامة خلال بدء العام الدراسي عن (17) عام ولا يزيد عن (22) عام وفق ما مسجل في بطاقة الهُوِيَّة الوطنية.

رابط التقديم بالكلية الأمنية

يتم التقديم لجميع الأفراد الذين تتوافر بهم شروط التقديم عبر منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، علي أن يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، علماً بأن المنصة غير مسئولة عن تسجيل أي بيانات عن طريق الخطأ، وسوف يتم الاستبعاد في حالة التأكد من تسجيل معلومات غير دقيقة.

أبشر توظيف

يجب علي جميع المتقدمين أن يقوموا بمتابعة منصة أبشر توظيف التابعة لوزارة الداخلية، وتسجيل كافة البيانات المطلوبة بكل دقة، ويتحمل كل طالب مسؤولية تسجيل هذه البيانات، وبعد التسجيل يجب الحصول على رقم طلب حتي يتم متابعة الطلب المسجل، وسوف يتم تحديد الموعد الخاص باختبار كفايات الخاص باللغة الإنجليزية (step) في وقت لاحق.