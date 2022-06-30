نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم طلب إعادة حساب معاش وريث إلكترونياً و ما هي الفئات الأكثر استحقاقاً للمعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تقديم طلب إعادة حساب معاش وريث إلكترونياً حرصت المؤسسة العامة للتأمينات في المملكة العربية السعودية على تقديم كافة الخدمات للأفراد بشكل إلكتروني يساعد في استفادة أكبر عدد ممكن من الأفراد، ومن أهم الخدمات التي تقدمها خدمة إعادة حساب معاش وريث، حيث إن المؤسسة العامة للتأمينات من ضمن المؤسسات الرسمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية التي تأسست بشكل رسمي عام 1996 ميلادي، تختص المؤسسة العامة للتأمينات في تقديم الدعم المادي للأفراد والأسر الفقيرة والفئات المهمشة داخل المملكة العربية وفق مجموعة من الشروط والإجراءات، كما أنه لا يتم صرف راتب التقاعد للمستحقين في حال وقف صرفه عن أحد الأفراد، بشرط أن لا يقل الراتب لكل فرد منهم عن (%50) من راتب صاحب المعاش.

طريقة تقديم طلب إعادة حساب معاش وريث إلكترونياً

يتم إعادة حساب معاش وريث عبر الموقع الرسمي للتأمينات العامة على النحو التالي:

التوجه نحو موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ثم النقر على تبويب “الخدمات”. تحديد خدمات الأفراد. ثم اختيار تبويب “خدمات الوريث”. عرض كافة خدمات الوريث عبر الموقع. ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة في الخدمة. تقديم طلب بإعادة حساب المعاش.

الفئات الأكثر استحقاقاً لمعاش الوريث

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الفئات المستحقة للحصول على معاش الوريث، وهي كما يأتي:

الزوج أو الزوجة لصاحب المعاش. ثم فئة ابن وبنت الابن الذي فقد خلال حياة صاحب المعاش. بالإضافة إلى الأخ والأخت والجد والجدة. ثم الأم والأب والأبناء الذكور والإناث.

خطوات إعادة حساب معاش وريث في السعودية

يتم إعادة حساب معاش الوريث عبر عدد من الإجراءات التالية:

تهيئة حساب معاش الوريث بناءً على حالة الورثة أو أحدهم. ثم مصادقة المعاش الجديد الخاص بالوريث. يتم اعتماد المعاملة رسمياً. ثم تصديق المعاملة من الجهات المعنية. إعادة حساب معاش وريث بشكل إلكتروني.

طريقة إصدار شهادة راتب التقاعد

هي خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكن المستخدم من الحصول على الشهادة الإلكترونية بالإضافة لرمز الشهادة، ويمكنك الحصول عليها كالآتي:

الدخول على الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية. ثم اختيار إصدار الشهادات. اختيار نوع الشهادة. ثم النقر على (إصدار).

سن التقاعد المدني في السعودية حسب نظام التقاعد المدني

إن نظام التقاعد المدني ساري المفعول حتى اللحظة دون أي تعديلات عليه بما يخص سن التقاعد حيث يحال الموظف المدني إلى التقاعد عند بلوغه عمر 60 عام بناءً على ما جاء في المادة 18 من نظام التقاعد المدني، وذلك حسب ما نشر على الموقع الرسمي لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي. لكن يمكن أن تُمد خدمة الموظف حتى سن 65 عاماً بقرار من مجلس الوزراء السعودي فقط، وفي بعض الأحيان بمرسوم ملكي، لكن باستثناء القضاة والوزراء.