نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 لخريج الثانوية العامة رابط التسجيل عبر أبشر jobs.sa في المقال التالي
رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 لخريجي الثانوية العامة، من الموضوعات الأكثر بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، عن موعد بدأ التسجيل لخريجي شهادة الثانوية العامة هذا العام للتقديم على كلية الملك فهد الأمنية، للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 66، وذلك عبر رابط أبشر توظيف، وحددت عدة شروط للقبول والتسجيل نوضحها لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية، كما نعرض عليكم الرابط الرسمي للتسجيل خلال المدة المحددة.
فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالدورة رقم (66) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط https://t.co/vJYkJGzyEC . pic.twitter.com/uVkCBrME5A
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia)
فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالدورة رقم (66) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط https://t.co/vJYkJGzyEC . pic.twitter.com/uVkCBrME5A— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 30, 2022
رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443
- الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sa“.
- الإطلاع على الشروط والأحكام.
- اختيار التقديم لخريجي شهادة الثانوية العامة.
- كتابة بيانات المتقدم.
- إرسال الطلب.
موعد التقديم
يبدأ التقديم بكلية الملك فهد الأمنية لحملة الشهادة الثانوية العامة، من يوم السبت الموافق 2 يوليو 2022، الموافق 3 ذي الحجة 1443، ويستمر التسجيل حتي يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022، الموافق 8 ذي الحجة 1443، على أن يكون التسجيل من خلال الرابط الموضح بعاليه.
شروط التقديم
- يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والديه خارج المملكة لخدمة البلاد.
- أن يكون حسن السيرة والسمعة وألا يكون محكوم علية في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي.
- تناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.
- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً ولا يعاني من أمراض مزمنة أو معديه.
- يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة “طبيعي، شرعي” أو نظام المقررات “طبيعي، إنساني”.
- أن يكون من خريجي الثانوية العامة هذا العام بنظام الانتظام نهاري، بحيث لا يقبل خريجي الأعوام السابقة.
- تقديم معادلة للشهادة الثانوية العامة الصادرة من خارج المملكة.
- لا يقل المعدل التراكمي عن 80%.
- أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام وذلك مع بدء العام الدراسي بالكلية.
- يكون قد أدي اختبارات القدرات العامة وحصل على نسبة لا تقل عن 70%.
- تكون درجة الاختبار التحصيلي لا تقل عن 65% بالنسبة للمسار العلمي والعلوم الطبيعية.
- ألا يكون متزوج من غير سعودية.
- لا يكون مطرود من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب.
- اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية واختبارات المفاضلة.
- ملئ البيانات بكل دقة وتكون صحيحة لتفادي الاستبعاد في حال عدم صحتها أو عدم اكتمالها.
- سيتم تحديد موعد لاختبار STEP كفايات اللغة الإنجليزية.
- التسجيل على منصة أبشر والحصول على رقم التسجيل لا يعني القبول.
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