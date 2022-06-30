رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 لخريج الثانوية العامة رابط التسجيل عبر أبشر jobs.sa

رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 لخريجي الثانوية العامة، من الموضوعات الأكثر بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية، عن موعد بدأ التسجيل لخريجي شهادة الثانوية العامة هذا العام للتقديم على كلية الملك فهد الأمنية، للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 66، وذلك عبر رابط أبشر توظيف، وحددت عدة شروط للقبول والتسجيل نوضحها لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية، كما نعرض عليكم الرابط الرسمي للتسجيل خلال المدة المحددة.

فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالدورة رقم (66) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGzyEC⁩ . pic.twitter.com/uVkCBrME5A — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالدورة رقم (66) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGzyEC⁩ . pic.twitter.com/uVkCBrME5A — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 30, 2022

رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sa“.

الإطلاع على الشروط والأحكام.

اختيار التقديم لخريجي شهادة الثانوية العامة.

كتابة بيانات المتقدم.

إرسال الطلب.

موعد التقديم

يبدأ التقديم بكلية الملك فهد الأمنية لحملة الشهادة الثانوية العامة، من يوم السبت الموافق 2 يوليو 2022، الموافق 3 ذي الحجة 1443، ويستمر التسجيل حتي يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022، الموافق 8 ذي الحجة 1443، على أن يكون التسجيل من خلال الرابط الموضح بعاليه.

شروط التقديم