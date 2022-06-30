بأقل راتب وخلال 30 دقيقة أحصل على سيولة نقدية فورية بالتقسيط علي 5 سنوات

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بأقل راتب وخلال 30 دقيقة أحصل على سيولة نقدية فورية ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة يهدف إلى خدمة احتياجات ومتطلبات العملاء المالية والشرائية في المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن للعميل الاستفادة من هذا المنتج من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يوفر هذا العرض التمويلي الفرصة للعميل لتقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة.
بأقل راتب وخلال 30 دقيقة أحصل على سيولة نقدية فورية
تمويلك نقدى وكاش بأقل راتب وبالتقسيط الميسر ، يعتبر هذا المنتج التمويلي أحد المنتجات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يتيح البنك للمواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة إمكانية الاستفادة من هذا المنتج من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة ، كما يوفر مصرف الراجحي من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها من خلال موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل خلال 30 دقيقة فقط من التقدم بالطلب.
تعرف على مزايا التمويل الشخصي من مصرف الراجحي
- قام مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية بتصميم مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية التي تلبي الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء في المملكة.
- التمويل الشخصي من مصرف الراجحي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- يوفر البنك من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها من خلال أجراءات سريعة وسهلة.
- يوفر البنك للعملاء خيارات للسداد عديدة ومتنوعة يمكن الاستفادة منها في سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة.
- يمكن أن تصل فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي من مصرف الراجحي حتي 5 سنوات.
- المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً يمكنهم الاستفادة من تمويل مصرف الراجحي لقطاع الأفراد بالمملكة.
- يمكن أن يحصل العميل علي موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي وذلك خلال 30 دقيقة فقط من التقدم بالطلب.
- يوفر هذا المنتج للعميل الحماية من تقلب الأسعار وذلك عند الاستفادة من هذا المنتج في تجارة السلع.
كيف للعميل التقديم على طلب التمويل الشخصي الفورى من مصرف الراجحي ؟
- وفر مصرف الراجحي للعملاء في المملكة العربية السعودية عدة طرق يمكن من خلالها التقديم على طلب التمويل الشخصي الفورى المتاح لدي البنك لقطاع الأفراد بالمملكة.
- حيث يمكن التقديم على الطلب من خلال تعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي علي الإنترنت.
- كما يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي من خلال تطبيق الراجحي موبايل علي الجوال.
- أتاح مصرف الراجحي للعملاء إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي الفورى بأقل راتب وبأسهل الشروط من خلال الاتصال على الرقم 8001241222.
- ويمكن للعميل أيضاً زيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية وتقديم طلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي البنك.
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