نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحويل فلوسك من مصرف الراجحي الي بنك مصر تعرف علي بالخطوات وكذلك رسوم التحويل في المقال التالي
بنك الراجحى والخدمات التي يقدمها للمواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية . بنك الراجحي أكبر البنوك داخل المملكة العربية السعودية . كما ان بنك الراجحي لديه خدمة ميسرة . وهي تحويل الاموال من بنك الراجحي الى بنك مصر . ويتم ذلك من خلال التطبيق التابع لبنك الراجحى . أو كذلك يمكنك التحويل من خلال الصراف الالى والذى ينتشر بصورة كبيرة فى جميع مناطق السعودية . بنك الراجحي يقدم الكثير من المميزات والتى من أهمها أن كافة خدماتة تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية . أما بالنسبة لرسوم التحويلمن الراجحي الى بنك مصر فهي بسيطة للغاية .فإذا كان رسوم التحويل بمبلغ 1000 سعودى فأن نسبته تبلغ 0.50 ريال سعودى . أما إذا كان المبلغ قد تجاوز 1000 ريال سعودى . فقد تبلغ قيمة الرسوم الخاصة بالتحويل الى 1.00 ريال سعودي . وللعلم يكون الحد الأقصى للتحويل من بنك الراجحي الى بنك مصر يصل إلى 20000 ريال سعودى . من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لجميع متابعينا الكرام طريقة التحويل من بنك الراجحي الى بنك مصر .
ازاي تحول فلوسك من بنك الراجحي الى بنك مصر
يجب اتباع خطوات التحويل من بنك الراجحي الى بنك مصر وهى كالاتى :
- اولا : يجب تثبيت التطبيق الخاص ببنك الراجحى على الهاتف .
- ثانيا : يجب القيام بفتح التطبيق ثم قم بالضغط على الخدمة الخاصة مباشر افراد .
- ثالثا : قم بالضغط على الرمز الخاص بالتحويل .
- رابعا : قم بالضغط على كلمة مستخدم جديد .
- خامسا : كتابة كافة البيانات المطلوبة وإدخالها بطريقة سليمة .
- سادسا : يجب على العميل القيام بإدخال اسم البنك الذي يريد تحويل الأموال إليه .
- سابعا : عليك القيام بالضغط على التحويل الى المستفيد .
- ثامنا : يجب عليك إدخال البيانات الخاصة بالشخص المرسل الية .
- تاسعا : قم بالضغط على كلمة حفظ وانتظر رسالة تصل إليك .
طريقة التحويل من بنك الراجحي الى بنك مصر عن طريق الصراف الالى
- اولا : يجب على الذهاب الى اى صراف يكون تابع لبنك الراجحى .
- ثانيا : يجب عليك ادخال البطاقة الائتمانية الخاصة بك .
- ثالثا : يجب عليك كتابة رقم الحساب المصرفي الخاص بك .
- رابعا : يجب عليك ادخال كلمة السر الخاصة بك .
- خامسا : قم بالضغط على القائمة الرئيسية ثم قم بالضغط على الخدمة الخاصة جوال الراجحى ثم ادخال رقم هاتفك .
- سادسا : قم بالضغط على الشروط وانتظر رسالة سوف تصل اليك على هاتفك تحتوي على رمز التأكيد قم بإدخال الرمز في المكان المخصص ل .
- سابعا : قم بالضغط على كلمة تحويل وقم بتحديد المبلغ المالى الذى ترغب فى تحويلة .
- ثامنا : قم بالضغط على كلمة ارسال .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحويل فلوسك من مصرف الراجحي الي بنك مصر تعرف علي بالخطوات وكذلك رسوم التحويل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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