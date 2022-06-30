طريقة تحويل فلوسك من مصرف الراجحي الي بنك مصر تعرف علي بالخطوات وكذلك رسوم التحويل

بنك الراجحى والخدمات التي يقدمها للمواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية . بنك الراجحي أكبر البنوك داخل المملكة العربية السعودية . كما ان بنك الراجحي لديه خدمة ميسرة . وهي تحويل الاموال من بنك الراجحي الى بنك مصر . ويتم ذلك من خلال التطبيق التابع لبنك الراجحى . أو كذلك يمكنك التحويل من خلال الصراف الالى والذى ينتشر بصورة كبيرة فى جميع مناطق السعودية . بنك الراجحي يقدم الكثير من المميزات والتى من أهمها أن كافة خدماتة تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية . أما بالنسبة لرسوم التحويلمن الراجحي الى بنك مصر فهي بسيطة للغاية .فإذا كان رسوم التحويل بمبلغ 1000 سعودى فأن نسبته تبلغ 0.50 ريال سعودى . أما إذا كان المبلغ قد تجاوز 1000 ريال سعودى . فقد تبلغ قيمة الرسوم الخاصة بالتحويل الى 1.00 ريال سعودي . وللعلم يكون الحد الأقصى للتحويل من بنك الراجحي الى بنك مصر يصل إلى 20000 ريال سعودى . من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لجميع متابعينا الكرام طريقة التحويل من بنك الراجحي الى بنك مصر .

ازاي تحول فلوسك من بنك الراجحي الى بنك مصر

يجب اتباع خطوات التحويل من بنك الراجحي الى بنك مصر وهى كالاتى :

اولا : يجب تثبيت التطبيق الخاص ببنك الراجحى على الهاتف .

ثانيا : يجب القيام بفتح التطبيق ثم قم بالضغط على الخدمة الخاصة مباشر افراد .

ثالثا : قم بالضغط على الرمز الخاص بالتحويل .

رابعا : قم بالضغط على كلمة مستخدم جديد .

خامسا : كتابة كافة البيانات المطلوبة وإدخالها بطريقة سليمة .

سادسا : يجب على العميل القيام بإدخال اسم البنك الذي يريد تحويل الأموال إليه .

سابعا : عليك القيام بالضغط على التحويل الى المستفيد .

ثامنا : يجب عليك إدخال البيانات الخاصة بالشخص المرسل الية .

تاسعا : قم بالضغط على كلمة حفظ وانتظر رسالة تصل إليك .

طريقة التحويل من بنك الراجحي الى بنك مصر عن طريق الصراف الالى