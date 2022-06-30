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عمر شويل - جدة تسجيل الدخول الى منصة احسان للمستفيد، تثبت منصة احسان نجاحها يومًا بعد يوم، حيث استطاعت أن تنقذ الالف الآسر، وتضع حلولاً للعديد من المشاكل الاجتماعية، لذلك فهي تعد من أفضل المشروعات الخيرية في المملكة العربية السعودية بل في العالم العربي، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة تسجيل الدخول الى منصة احسان للمستفيد.

شروط التسجيل بمنصة إحسان كمستفيد

وضعت منصة إحسان مجموعة من الشروط التي لابد ان تتوافر في كل شخص يرغب في الحصول على الدعم المقدم من المنصة ومن أهم تلك الشرط ما يلي:

إن يكون لدى المتقدم كافة المستندات التي تثبت حالته الاجتماعية.

إن يكون لدى المتقدم رقم جوال داخل المملكة العربية السعودية.

أن يقوم بتسجيل كافة البيانات على الموقع الخاص بمنصة إحسان، ويتابع الرد عليها.

إن يقوم بتفعيل حساب على الموقع الخاص بمنصة إحسان، عن طريق التسجيل بالبريد الإلكتروني.

إن يكون لديه ملف موضح به حالته بالتفصيل بأحدي الجمعيات الخيرية.

طريقة تسجيل الدخول الى منصة احسان للمستفيد

وفرت منصة احسان العديد من الطرق للتسجيل عليها والاستفادة من البرامج الاجتماعية التي تدعمها، حيث يمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة إحسان .

أضغط على أيقونة تسجيل الدخول، ثم أضغط على إنشاء حساب جديد.

سجل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال السعودي، ثم الضغط على مربع التحقق الموجود أسفل الصفحة.

اضغط على إنشاء حساب جديد.

سيقوم الموقع بإرسال رابط لتأكيد عملية التسجيل على البريد الإلكتروني.

أدخل على بريدك الإلكتروني وقم بالضغط على الرابط الذي تم إرساله لتأكيد عملية التسجيل.

بذلك تكون انتهت عملية التسجيل، بعد ذلك يتم مراجعة كافة البيانات والتأكد من صحتها، ثم يتم إرسال الموافقة على طلب الاستفادة.

طريقة تسجيل الدخول الى منصة احسان للمتبرع

يمكن التبرع للحالات والبرامج التي تدعمها منصة احسان من خلال العديد من الطرق، ويمكن أيضًا تفعيل حساب للتبرع عبر المنصة ومن خلاله يمكن متابعة كافة الحالات باستمرار، ولتفعيل الحساب يمكن إتباع الخطوات التالية: