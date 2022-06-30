نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور وشروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد في المقال التالي
موعد نزول الضمان المطور هويهم العديد من المواطنين والمواطنات المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي داخل أراضي المملكة الرعبية السعودية، حتي تتمكن الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض والأسر الأشد احتياجاً من توفير احتياجاتها الأساسية وخاصة ً بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ومن المعروف أن نظام الضمان الاجتماعي هو أحدأهم الأنظمة التي تعمل علي توفيرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهدف من توفير هذا البرنامج هو مساعدة فئة كبيرة من الأسر ذات الدخل المنخفض والأرامل والمطلقات والأيتام وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك مساهمةً من الوزارة في رفع المستوي المعيشي لتلك الفئات ومساعدتهم علي مواجهه ظروف الحياة الصعبة التي يمرون بها وتخفيف الأعباء عليهم، ويوفر البرنامج مبلغ من الدعم الشهري لتلك الفئات يتم احتسابه حسب عدد الأفراد وحسب الحالة الخاصة لكل مواطن.
موعد نزول الضمان المطور
من خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط الضمان الاجتماعي المطور، أما عن موعد صرف الضمان فمن المعروف أن وقت إيداع الراتب يكون اليوم الأول في الشهر الميلادي، وذلك بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي صرف كلاً من الرواتب الخاصة بالضمان القديم و الضمان الحديث معاً في يوم واحد، أما عن أسباب عدم نزول الضمان الاجتماعي، فقد أشارت الوزارة إلي أن سبب ذلك يرجع إلي بعض المستفيدين لم يقوموا بتسجيل الراتب بدقة، مما يؤدي الي توقف صرف الضمان، كما يتوجب علي المستفيد ضم التابعين وعدم إدخال البيانات بشكل صحيح، وفي حالة أن قامت الوزارة بمعرفة وجود عقارات أو سيارات تخص المستفيد فتقوم علي الفور بعدم صرف الضمان.
شروط الضمان الاجتماعي المطور
من خلال المقال يمكنك التعرف علي شروط الضمان المطور للزوجة، أما عن الشروط فهي كالتالي:
- يجب أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.
- يتم استثناء الجنسية للمرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.
- كذلك يتم استثناء الجنسية للأرملة والمطلقة الغير سعودية ولها أبناء سعوديون.
- كما يتم وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل.
- لا يقل الدخل للفرد المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- توفير متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء.
- ألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.
- إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.
- ألا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.
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