شروط الحصول على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الإسكان السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على شقق الإسكان التنموي التي قد أعلنت عنه الوزارة سابقاً، والتي أكدت أنها تهدف من خلال تلك المبادرة لتوفير خيارات وحلول سكنية تفيد جميع المواطنين ولدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً في السعودية، فالوزارة تستهدف من خلال برامج الدعم جميه الفئات المتنوعة في المملكة لتوفير مسكن مناسب للجميع.

شروط الحصول على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان وزارة الإسكان

أوضحت وزارة الإسكان السعودية الضوابط والشروط الخاصة بالإسكان التنموي المقدم لمستفيدي الضمان، تتمث تلك الشروط في:

أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية. يشترط ان تكون تلك هي المرة الأولي للإستفادة من الدعم السكني. يشترط ألا يكون عمر المستفيد من الدعم السكني لا يقل عن 25 عام. أن ألا يكون للمستفيد من الدعم السكني دخل شهري ثابت مرتفع. عدم وجود لصاحب الطلب مسكن يقيم فيه. المرأة المطلقة لا يمكنها التقدم على دعم الإسكان التنموي إلا بعد مرور عامين من تاريخ الطلاق. تقديم المستندات التي توضح عدم إمتلاك المواطن أي مسكن. الموافقة على الضوابط وشروط وزارة الإسكان. استقطاع 200 ريال من راتب الضمان الاجتماعي. يشترط على الأرملة أو المطلقة أن تكون مسجلة من ضمن مستفيدي الضمان لتتمكن من الحصول على دعم الإسكان التنموي.

وزارة الإسكان خطوات التسجيل في الإسكان التنموي

أولاً الدخول على موقع وزارة الإسكان.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

الضغط على الدعم السكني.

تأكيد رقم الهاتف.

إدخال البيانات المطلوبة.

إدخال كلمة سر قوية.

الموافقة على الشروط.

تعبئة البيانات المطلوبة.

سوف يتم إرسال رسالة على هاتفك توضح إذا كنت مستحقاً لدعم السكني أم لا.

بعد إرسال الرسالة، الضغط على أيقونة استكمال الطلب، سيتم استكمال خطوات التسجيل.

توضيح الوظيفة والراتب الشهري.

تحديد السكن الذي ترغب فيه.

الضغط على كلمة حفظ ومتابعة.

نتمنى أن نكون قد أفدنا متابعينا على ثقفني، فقد أوضحنا لكم شروط الاستفادة من الإسكان التنموي لمستفيد الضمان، وخطوات التسجيل عبر موقع وزارة الإسكان، وأهدف وزارة الإسكان من توفير الغسكان التنموي، في انتظار تعليقاتكم واستفساراتكم التي نرحب بها دائماً وسنقوم بالرد عليها فوراً.