شانجان cs95 كلاسيك تمزج القوة والفخامة لتحقيق أفضل أداء قسط 900 ريال

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عمر شويل - جدة تمزج شانجان cs95 بين القوة والفخامة لتحقيق أفضل أداء لسيارة رياضية تنافس أقوى الماركات العالمية. وشهدت السنوات الماضية عودة سيارة شانجان إلى الواجهة في العديد من الأسواق المحلية. حجزت شانجان الصينية مكانة لها في مبيعات السيارات العالمية بما في ذلك السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات ذات السبعة مقاعد . تحقق Changan المظهر الخارجي المبهر. ولتعزيز نعومة سيارات الدفع الرباعي ، تأتي العجلات المعدنية الجريئة مقاس 19 بوصة وفتحة السقف البانورامية. وهي متوفرة بأربعة ألوان كلاسيكية للهيكل: رمادي، أسود، بني، أو أبيض مع سقف أسود. ومن أجل رؤية أفضل ، تم تجهيز Changan CS95 بمصابيح LED أمامية ومصابيح نهارية.

مواصفات شانجان cs95

يوجد في السوق السعودي 3 موديلات من سيارة شانجان. الفئة الأولى هي التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم وهي شانجان CS95 Classic 2022 . والتي تأتي بمواصفات قياسية فيما تعتبر أعلى فئات شانجان سيارة شانجان CS95 Royal دبل 2022. ورغم أن الاختلافات طفيفة إلا أن الفارق في السعر يستحق. خاصة وأن الفئة الأولى تأتي مع ناقل حركة أوتوماتيك دفع أمامي. بينما تأتي باقي موديلات شانجان بنظام الدفع الرباعي. لكن المحرك واحد في كل الفئات سعة 2 لتر.

المحرك وناقل الحركة

تتساوى الطرز الثلاثة في محرك التيربو رباعي الاسطوانات. الذي يولد قوة حصانية قدرها 233 حصان مع عزم دوران يصل إلى 360 نيوتن. السيارة مزودة بعدد من وسائد الهواء الأمامية والجانبية. وكاميرا للرؤية الخلفية متعددة الزوايا ونظام المساعدة في ثبات السيارة. المقاعد تم تنجيدها بالجلد. مع إمكانية تعديل وضع المقعد كهربائيا سواء بالنسبة لمقعد السائق أو المقعد الخلفي.

سعر شانجان CS95 Classic 2022

باعتبارها الفئة الأولى فإن سعرها هو الأقل. حيث يبدأ السعر غير شامل الضريبة 95 ألف ريال. أما بعد إضافة الضريبة يصل السعر إلى 110 ألف ريال في السعودية. وهو أقل بحوالي 20 ألف ريال من الفئة الأعلى ذات الدفع الرباعي. ولأن الفرق لا يستحق الكثير من المعاناة فإن الفئة الأعلى ذات الدفع الرباعي من شانجان هي الأفضل.

عروض تقسيط شانجان cs95 موديل 2022

عند النظر في عروض تقسيط السيارات ننظر إلى أمرين الدفعة المقدمة والقسط الشهري. يمكن التقسيط على عامين وحتى 5 سنوات. الدفعة المقدمة يمكن أن تصل إلى 50% من سعر السيارة. كلما زادت الدفعة المقدمة كلما تراجع السعر النهائي.