رابط نظام نور برقم الهوية للاستعلام عن الشهادات 1443 .. تسجيل الدخول لجميع المراحل التعليمية Noor

رابط نظام نور برقم الهوية للاستعلام عن الشهادات 1443 حيث نتابع نتائج الطلاب برقم الهوية في نظام نور 1443 ورصد الدرجات في نظام نور التعليمي لعام 1443 وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن إعلان إتاحة جميع النتائج بصورة إلكترونية من خلال النظام التعليمي الإلكتروني المتبع لاستمرار العملية التعليمية عن بعد والتي يشارك فيها الطلاب خلال العام الدراسي الحالي من عبر منصة مدرستي التعليمية التابعة لوزارة التعليم السعودية والتي أطلقتها الحكومة السعودية لممارسة التعليم عن بعد وسط إجراءات احترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وسيتم إعلان النتائج تحت إشراف المعلمين والمعلمات المختصين عبر نظام نور لنتائج الطلاب يوم الخميس الموافق 30-6-2022 بعد الانتهاء كافة اعمال الكنترول ويتم رفع النتائج نور 1443.

رابط نظام نور برقم الهوية للاستعلام عن الشهادات 1443

نظام نور برقم الهوية لعرض النتائج لكافة المراحل الدراسية الابتدائي والمتوسط والثانوي معتمدة من وزارة التعليم السعودية من خلال الموقع واتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نظام نور .

التسجيل على الموقع من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقيق

النقر على ايقونة تسجيل.

اختيار ايقونة عرض التقارير لتظهر النتائج .

طريقة رصد الدرجات في نظام نور التعليمي

تعتمد عملية رصد الدرجات في نظام نور التعليمي على عدد من الخطوات التي يتبعها المعلم أو المعلمة لتحميل الدرجات على الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال نموذج التصحيح الآلي الذي يقدمه نظام نور لجميع المعلمين والمعلمات بعد تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية ورمز التحقق ثم البدء في اتباع الخطوات التالية:

الدخول على نظام نورhttps://noor.moe.gov.sa/.

تسجيل الدخول باستخدام المعلم أو المعلمة.

الذهاب إلى أيقونة إدخال الدرجات.

البحث عن نموذج رصد الدرجات الآلي والذي تم اعتماده من قبل موقع نظام نور.

تحميل النموذج على جهاز المعلم.

البدء في إدخال درجات الطالب في النموذج المعتمد.

يقوم المعلم بإعداد الكشف حسب تسلسل القوائم المعتمد بالنظام وبنفس الترتيب والذي يبدأ من الرقم الأكاديمي الخاص بالطالب وصولًا إلى المجموع النهائي.

يتم متابعة رصد الدرجات باستخدام برنامج الإكسيل.

يقوم المعلم بسحب الدالة الموجودة ضمن قائمة قالب رفع الدرجات ثم البدء في نسخها إلى نموذج التصحيح الإلكتروني الرسمي.

ثم يتم مسخ الأكواد الموجودة في نموذج لصق البيانات.

وأخيرًا يتم تصدير النموذج حتى يتم ظهور درجات الطلاب بصورة منسقة حسب آلية النظام.

نظام نور التعليمي لنتائج الطلاب 1443

يعمل جميع معلمي ومعلمات المملكة على إدخال درجات التقييم الخاصة بالطلاب سواء في الاختبار العالم أو أد الاختبارات الشهرية أو حتى درجات التقييم الخاصة بتسجيل حضور الطلاب من داخل المدارس، على أن يتم رفع ملفات التصحيح عبر الموقع الرسمي تمهيدًا لإعلان الدرجات دفعة واحدة بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث تتم عملية رصد الدرجات في نظام نور تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور لعملية الاستعلام عن النتائج بصورة إلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو المديريات التعليمية المختلفة.