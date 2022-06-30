نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور رابط نتائج الطلاب 1443.. لينك noor.moe.gov.sa نتائج نظام نور برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج نظام نور، بعد ان تم الاعلان صباح امس الاربعاء الموافق يوم 29 يونيو 2022 والذي يوافق يوم 30 ذو القعدة 1443 هـ ان النتيجة الخاصة بالطلاب يتم رفعها على الموقع الالكتروني في الوقت الحالي، قد بدأ أعداد كبيرة من الطلاب واولياء الامور بالبحث عن نتائج نظام نور، حيث قد تم الاعلان ان النتيجة الخاصة بالطلاب من المقرر أن تصدر من خلال نظام نور، لتكون تلك المنصة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب، ويكون ذلك من خلال بعض البيانات البسيطة التي يتم طلبها من كل طالب داخل المنصة، و للتعرف على تفاصيل اكثر تابعونا عبر السطور القليلة القادمة.

نتائج نظام نور

لقد تم الاعلان رسميا أن نتائج الطلاب من المقرر أن تكون متوافرة داخل خدمة نتائج نظام نور الخاصة بالطلاب، على أن يكون ذلك من خلال بعض البيانات التي يتم طلبها في المنصة للحصول على النتيجة، واهم البيانات التي يتم طلبها هي رقم الهوية الوطنية وبعض البيانات التي يجب اختيارها داخل الموقع، ومن الجدير بالذكر ان النتيجة من المقرر أن تكون متاحة لطلاب الصفوف الابتدائية، ثم المتوسطة، ثم الثانوية، على أن تُطرح النتيجة في المدارس بعد عيد الأضحى المبارك لكافة الطلاب في جميع المناطق في المملكة العربية السعودية.

رابط الحصول على نتائج نظام نور

أصبح من السهل الآن لكافة الطلاب الحصول على نتائج نظام نور، وذلك بعد ان تم الاعلان ان النتيجة الخاصة بالطلاب من المقرر أن تكون متاحة فقط من خلال منصة نون التعليمية، أما عن خطوات الحصول على النتيجة فقد جاءت كالاتي:

في اول خطوات الحصول على النتائج قم بالدخول إلى منصة نظام نور.

سجل الدخول إلى الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

ستظهر أمامك العديد من الخيارات التعليمية المتاحة داخل المنصة، قم بإختيار “نتائج الطلاب”.

سيتم طلب بعض البيانات داخل الموقع واهم البيانات التي يتم طلبها هو رقم الهوية الوطنية الخاص بكل طالب.

فور الانتهاء من ادخال البيانات المطلوبة منك قم بالضغط على استعلام النتيجة، وفور أن يتم اعتماد النتيجة ستصدر لك مباشرةً.

وكانت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية قد أعلنت منذ قليل عن اعتماد نتائج الطلاب عبر نظام نور حيث هي المنصة التعليمية المعتمدة والخاصة بطرح نتائج الطلاب في المملكة، لذا يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نور من أجل الحصول على النتيجة الرسمية الخاصة بالطلاب في المملكة العربية السعودية وذلك بعد اعتمادها.