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عمر شويل - جدة سكني يطلق 5 باقات جديدة تتيح دعمًا ماليًا يصل إلى 100 ألف ريال، أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان عن إطلاق خمس حزم دعم مالي إضافية تتيح للمستفيدين الحصول على إجمالي 100.000 ريال سعودي عبر حسابهم الرسمي على تويتر.

أوضح سكني أن الدعم المالي المقدم وقت توقيع اتفاقية التمويل غير قابل للاسترداد، وقال إن حزمة الدعم سيتم تقديمها عبر موقع سكني وتطبيق قائمة الخيارات.

تشتمل باقات الدعم الجديدة على الآتي

باقة الدعم المقدم.

باقة الإيجار.

باقة الأثاث.

باقة البناء الذاتي.

باقة تجديد المسكن.

وفقًا لصندوق التنمية العقارية، توفر خمس حزم لدعم الإسكان دعمًا ماليًا فوريًا وغير قابل للاسترداد يصل إلى 100.000 ريال للمنازل المكتملة أو غير المخططة أو المبنية منزليًا.

تعليق الدعم عن بعض مستفيدي البناء الذاتي مؤقتا لحين استخراج شهادة الإشغال

قال صندوق التنمية العقارية سابقاً إن تعليق الدعم الإسكاني للمستفيدين من بعض منتجات البناء الذاتي مؤقت، وإذا تم الحصول على شهادة تشغيل اختباري (بناء ذاتي) وتقديمها، فسيكون الدعم بأثر رجعي من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق للاعتماد.

وأوضح المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن المستفيدين الذين لم يلتزموا بشروط المنتجات المشيدة ذاتيا ولم يكملوا البناء خلال ثلاث سنوات من توقيع اتفاقية القرض سيتم تزويدهم بالدعم السكني، ويرجى ملاحظة أنه سيتم تحديد مرحلة البناء وتجديدها، وسيتم تعليق الدعم من شهر مايو حتى حصوله على شهادة تشغيل تجريبي من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة وجهت المؤسسة رسالة إلى مستفيدي برنامج البناء الذاتي توضح أهمية تقديم شهادة تشغيل اختباري على وجه السرعة بعد انتهاء فترة البناء البالغة ثلاث سنوات، المستفيدون كأنشطة عمل يصدرها الصندوق ويوافق عليها.

برنامج سكني

برنامج سكني تم إطلاق هذه الباقات الجديدة وتقديمها كجزء من خيار المساعدة السكنية، بعد دراسة تحليلية أخذت في الاعتبار رغبة الأسر السعودية في الحصول على منزل مناسب لها، ولقد أدركوا أيضًا أحلامهم البسيطة وإمكاناتهم المالية، ولهذا السبب عرض سكني هذه الفرص على المستفيدين.

والجدير بالذكر أن دائرة الإسكان خصصت مساعدات إسكانية للأرامل والمطلقات وكبار السن، واستفادت من المبادرات غير الهادفة للربح لتخفيف عبء إيجاد سكن جديد ومناسب.

والسماح باستثناء أن هذه المجموعات بحاجة إلى الدعم، حيث تلتزم حكومة المملكة العربية السعودية بتقديم جميع أشكال الدعم للمجموعات القيمة، بما في ذلك الدعم المالي والإسكان وغير ذلك من أشكال الدعم، من خلال المبادرات المختلفة المتاحة في المملكة العربية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المهم للمستفيدين من منتجات البناء الذاتي الحصول على شهادة تشغيل اختباري من صندوق التنمية العقارية وإتمام زخرفة المبنى خلال 3 سنوات من تاريخ العقد، هذا من شروط البرنامج ولن يقطع الدعم.