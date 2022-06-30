طريقة تجديد بطاقة صراف الراجحي وخطوات استلامها بعد التجديد بالتفصيل

طريقة تجديد بطاقة صراف الراجحي ، من أهم الأمور التي حرص مصرف الراجحي أن يجعلها في خطوات بسيطة وسهلة، حيث يهتم جيدًا بأن تكون الخدمات المقدمة لعملائه تليق بتاريخه العريق في المملكة العربية السعودية، وعلى مقدار الثقة التي اكتسبها من عملائه، وفي ذلك المقال سنتعرف سويًا على طريق التجديد للبطاقة، وخطوات استلامها، وكيف يمكن تجديد بطاقة مدى التي يقدمها مصرف الراجحي في خطوات بسيطة.

طريقة تجديد بطاقة صراف الراجحي

يسعى مصرف الراجحي دومًا على أن يوفر على عملائه جميع الخدمات التي يحتاجون لها، والتي من بينها إمكانية تجديد البطاقة، وإخطار العميل هاتفيًا بموعد استلام البطاقة بالفرع الاقرب له، والآن سنتعرف على طريقة تجديد بطاقة الصراف الآلي:-

مبدئيًا يجب العلم أنه يمكن للعميل التقدم بطلب تجديد للصراف الآلي لمدة 6 يومًا من تاريخ انتهاء البطاقة.

للتجديد يتم الضغط على القائمة الرئيسية.

ثم الضغط على عمليات أخرى والضغط عليها مرة أخرى من القائمة الفرعية.

ثم الضغط على خيار طلب تجديد بطاقة الصراف الآلي.

إذا كان العميل يرغب في استلام البطاقة من الفرع الذي يقوم بخطوات التجديد فيه يجب الضغط على موافق.

أما إذا كان يرغب في استلام البطاقة في فرع آخر، يجب الضغط على (تغيير الفرع).

ثم إدخال كود الفرع المطلوب الاستلام منه والمكون من ثلاثة أرقام.

في حالة عدم وجود رقم هاتف خاص بالعميل مسجلًا بالمصرف، يجب طلب تسجيل الرقم الخاص بالعميل، عن طريق الضغط على (خيارات الإضافة).

ثم الضغط على خيار تبويب (تحديث).

ثم إدخال رقم الهاتف.

بعدها يتم إدخال مصرف الراجحي.

خطوات استلام بطاقة صراف alrajhi بعد تجديدها

بعد إتباع الخطوات السابقة والقيام بتجديد بطاقة صراف الآلي، وتحديد طريقة الاستلام سواء من الفرع التي تتم منه خطوات التجديد أو غيره، سيتم إتباع بعض الخطوات التي تتمثل في الآتي:-