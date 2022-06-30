رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية” فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الجاري

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عمر شويل - جدة تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443، تم فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الجاري للالتحاق بدرجة بكالوريوس العلوم الأمنية بكلية الملك فهد الأمنية، وذلك بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، والعمل في أحد القطاعات الأمنية، وذلك عن طريق التقديم من خلال منصة «أبشر توظيف».

رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية على رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443، وقد قامت كلية الملك فهد بتوضيح رابط التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1443 الكترونيا من خلال رابط أبشر توظيف ويكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1_ الذهاب إلى رابط أبشر توظيف الخاص بوزارة الداخلية.

2_إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

3_الضغط على تسجيل الدخول.

4_ الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة.

5_قم باختيار “تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين”.

6_إدخال البيانات والمستندات المطلوبة.

7_النقر على تسجيل.

شروط قبول كلية الملك فهد الأمنية 1443

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية 1443 مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، وجاءت هذه الشروط كالتالي:

1_يجب أن يكون المتقدم لكلية الملك فهد سعودي الجنسية ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمة البلاد.

2_أن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

3_يكون السن الخاص بالمتقدم 27 عام لجميع التخصصات والسن 30 عام للتخصصات الطبية.

4_أن يكون لائق طبياً وسليم من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

5_حاصل على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

6_التقدير لا يقل عن جيد.

7_معادلة الشهادة للحاصلين عليها من خارج المملكة.

8_ألا يكون متزوج من غير سعودية.

9_أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبارات القبول الشاملة واللياقة البدنية واختبارات المركز الوطني للقياس.

10_أن يكون قد حصل على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي وألا يكون قد مر على تخرجه أكثر من عام واحد.

موعد التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية

التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية حيث أعلنت الكلية بأن التسجيل فيها يعتبر متاح يوم 30\6\2022 بداية من الساعة 10 صباحاً.