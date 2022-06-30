طلب الضمان الاجتماعي المطور ورابط الضمان الاجتماعي المقطوعة تسجيل

طلب الضمان الاجتماعي المطور 1443، هو أحد الطلبات المهمة التي يبحث عنها، المستفيدون الجدد من الضمان الاجتماعي المطور، في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال التسجيل في الضمان الاجتماعي، وذلك بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من إعادة فتح باب التقدم للتسجيل في الضمان المطور، أو تقديم طلبات جديدة للاستفادة من الدعم المقدم من جانبها، عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، التي تتيح للمستفيدين الجدد أو الراغبين في التسجيل، من الدخول إليها وتفعيل بياناتهم وتقديم المستندات المطلوبة منهم، من خلال رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد Sbis hrsd gov sa، ثم عمل الضمان الاجتماعي المطور دخول 1443، وذلك عقب قراءة كافة شروط نظام الضمان المطور الجديد، والحصول على راتب أو معاش الضمان المقطوعة، لكل من انطبقت عليهم تلك الشروط، وعقب الدخول إلى رابط حسابي في الضمان الاجتماعي المطور، يمكنك إجراء استعلام عن أهليتك لصرف راتب الضمان، وموعد صرف راتب الضمان الاجتماعي.

الضمان الاجتماعي المقطوعة تسجيل

يمكنك الآن التسجيل، في الضمان الاجتماعي المقطوعة 1443 من مكتب العمل، أو عن طريق التسجيل في الضمان المطور الإلكتروني، من خلال رابط التسجيل الرسمي وبخطوات بسيطة للغاية، وهي كالتالي:

زر أولا رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور الرسمية. وبعدها ادخل إلى بوابة الضمان الاجتماعي الجديد. وبعد ذلك أنشئ حساب مستخدم جديد للدعم. ثم قم باختيار الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. وبعدها اضغط على خيار حماية المعاشات. واملأ كافة الخانات الفارغة أمامك وضع بها بياناتك. ومنها سوف تنتقل إلى تحديد مكتب الضمان الأقرب لك لصرف راتب معاش مقطوعة الضمان. وسوف يتم تخييرك في الفئة التي تنتمي لها من المستفيدين. وبعدها سوف تظهر بيانات أخرى متعلقة بتلك الفئة قم باستكمال بياناتك بها. وتأتي بعدها خطوة الموافقة على الشروط والأحكام. وبعد ذلك أرسل الطلب من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

استعلام عن حالة الطلب الضمان الاجتماعي المطور

يتساءل الكثيرون من مستفيدي، الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين، أو للمتزوجة أو العزاب أو المطلقين، وغيرهم من الفئات المستفيدة من دعم الضمان المطور، عن استعلام نتائج الأهلية بالضمان المطور، سواء استعلام عن معاملة وزارة الموارد البشرية برقم الهوية، أو عبر وزارة الموارد البشرية استعلام عن وافد، باحثين عن إجابة سؤالهم بشأن “كيف اعرف حالة الطلب في الضمان الاجتماعي المطور؟”، أو كيف ادخل الضمان الاجتماعي المطور؟ أو كيف اعرف حالة الطلب؟ وكذلك استعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي، باستخدام حاسبة الضمان الاجتماعي. ويمكن القول بأن الاستعلام عن حالة الطلب، أو أهلية المستفيد من الضمان الاجتماعي، عقب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، من خلال الضمان الاجتماعي دخول بالطريقة التالية: