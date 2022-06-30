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عروض بنده الحصرية خصومات هائلة على كل المنتجات

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الحصرية خصومات هائلة على كل المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الحصرية خصومات هائلة على كل المنتجا. يقدم المتجر عروضًا على المنتجات الغدائية الطازج واللحوم والدجاج والأسماك، والحبوب وأجهزة المنزل، ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات الحليب وغيرها، بدأ متجر بنده كمتجر صغير بمدينة الرياض حتى وصل لمؤسسة كبيرة رائدة في قطاع البيع بالتجزئة. وتركز بنده على الجودة العالية وتقدم مجموعة من المنتجات عالية المستوى للمستهلكين في المملكة وخارجها ومن أبرز عروض بنده لعيد الأضحى المبارك الآتي:

عروض بنده الحصرية خصومات هائلة على كل المنتجات

  • عرض 4 لتر غيار زيت 5000 كم + فلتر مايتي مجاناً بـ 129 ريال.
  • 4 لتر زيت 10000 كم + فلتر مايتي مجاناً ب 199 ريال.
  • حليب أطفال بالفانيلا / الشوكولاته بدياشور كومبليت بـ 89.95 ريال للحبة.
  • مناديل مبللة منظفة للأطفال جونسونز 3+1 بـ 32.95 ريال.
  • عروض حصرية على الجوالات تبدأ من 29 يونيو حتى 5 يوليو.
  • تلفزيون إمبكس جلوريا بـ 999 ريال فقط.
  • منتجات جونسنز للأطفال بـ 27.95 ريال للحبة.
  • بطاطس شيبس برينجلز 2 حبة 16.95 ريال.
  • قراقيس الذرة بيوقلز 2 حبة ب10.95 ريال.
  • بطاطس تسالي 9.95 ريال.
  • تورتيلا شيبيس دوريتوس 9.95 ريال.
  • أرز مزة بسمتي أبو كاس 56.95 ريال.
  • أرز أبيض بنجابي الشعلان 62.95 ريال.
  • أرز سيلا هندي ديرة الخير 19.95 ريال.
  • حليب الصافي طويل الأجل 59.95 ريال.
  • أكياس شاي أسود ليبتون 31.95 ريال.
  • أكياس شاي ربيع المذاق الأقوى 9.95 ريال.
  • محلي ستيفيانا 19.95 ريال.
  • شراب سن توب 13.95 ريال.
  • شراب مجفف تانج 45.95 ريال.
  • مياه بنده الكرتونة 11.95 ريال.

عروض بنده على الأجهزة المنزلية

  • خلاط يدوي 159 ريال.
  • عجانة مع خلاط معدني اريتي 369 ريال.
  • خلاط يدوي كينوود 6 سرعات 86 ريال.
  • محضرة طعام مع خلاط أبيض ارايتي 159 ريال.
  • خلاط مع وعاء كولين 69 ريال.
  • صانعة ساندويتش 89 ريال.
  • طاهية مندي أي تي سي 189 ريال.
  • فرامة لحم كليك أون 119 ريال.
  • قلاية بدون زيت 329 ريال.
  • قلاية بدون زيت فيليبس 389 ريال.
  • قلاية بدون زيت سينكور 159 ريال.
  • قطاعة كي أون 49 ريال.
  • خلاط كي أون 79 ريال.
  • خلاط كينوود 99 ريال.
  • غلاية بلاستيك تيفال 89 ريال.
  • محضرة قهوة 85 ريال.
  • عصارة كينوود 95 ريال.
  • قطاعة سينكور 99 ريال.
  • غلاية ستانلس ستيل 39 ريال.
  • غلاية كهربائية كولين 59 ريال.

تقدم بنده عروض مستمره لتلبية حاجات العملاء بشكل سريع وإلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا عن عروض بنده لهذا الوقت.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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