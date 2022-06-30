نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط 100 ريال فقط شهريا للسعودي والمقيم في المقال التالي
أعلنت شركة أبل الأميركية منذ العام الماضي أخبار حول إطلاقها هاتف جديد يضم كافة مميزات الايفون القديمة بالإضافة إلى الكثير من المميزات الأخرى وهو الأمر الذي رفع من سعره، فقد يرغب عدد كبير من الأشخاص بشراء أيفون 13 برو ماكس ونظرا لغلو سعرة أتاحت مكتبة جرير بالمملكة السعودي افضل العروض وتسهل علي العميل شراء جميع ما يرغب به بالتقسيط قيمة المشتريات شهريا، وسوف نوضح شروط التقديم للحصول علي أيفون 13 برو ماكس.
أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط دفع 100 ريال فقط شهريًا
لقد أتاحت مكتبة جرير وهو واحدة من أعرق المؤسسات والمكتب اتقي المملكة العربية السعودية إمكانية تقسيط أي منتج شهريًا وهي من أبرز المميزات والخدمات التي تقدمها المكتبة لعملائها من كافة أنحاء المملكة، علاوة على الكثير من المميزات الأخرى منها ما يلي:
- الحصول على موافقة فورية عند طلب أي منتج.
- استلام العميل جميع المنتجات التي يطلبها بدون دفع مقدم.
- يمكن للعميل طلب العديد من المنتجات ولكن بحد أقصى 30 ألف ريال.
- تختلف فترات سداد الأقساط من 6 أشهر و 12 شهر و 18 شهر و 24 شهر وحتى 36 شهر وعلى العميل اختيار المدة التي تناسبه.
أحكام تقسيط شراء أيفون 13 برو ماكس
يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين أيضًا بالمملكة عن كيفية تقسيط الإصدار الأخير من شركة أبل أيفون 13 برو ماكس والذي لا يعيبه سوى ثمنه الباهظ فلا يستطيع الكثير شرائه كاش، فقد وفرت مكتبة جرير إمكانية تقسيطه وذلك وفق مجموعة من الشروط وهي كما يلي:
- يستطيع العميل القيام بشراء جميع المنتجات التي يرغب في الحصول عليها بشرط أن لا تقل القيمة الإجمالية لها عن2,500 ريال سعودي وأن لا تتجاوز 30 ألف ريال.
- في حال رغب العميل في استرجاع المنتج أو تبديله لا يمكنه القيام بذلك إلا في من خلال مكتبة جرير فقط.
- تتيح المكتبة إمكانية اختيار مدة التقسيط التي تتناسب مع إمكانياته والتي تختلف تبعاً إلها قيمة القسط الشهرية.
- كما أنها وفرت إمكانية تقسيط الهاتف أيفون 13 برو ماكس على مدار عامين وبدون مقدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شراء أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط 100 ريال فقط شهريا للسعودي والمقيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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