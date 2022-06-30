نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جميع البنوك ATM” عاجل نزول الضمان الاجتماعي اليوم 1443 sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل اخبار الضمان الاجتماعي اليوم، حيث انتشر خبر نزول الملضمان الاجتماعي في حسابات المؤهلين لهذا الشهر يونيو 2022، وسنتابع معكم في هذا المقال تفاصيل هذا الخبر والساعة كم ينزل الضمان في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين، كما وسنتأكد معكم على طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين داخل المملكة العربية السعودية لتتعرفوا على كافة التفاصيل التي يبحث عنها الجميع.

عاجل الضمان الاجتماعي اليوم 1443

وانتظر المئات من المواطنين والمواطنات داخل المملكة نزول الضمان، وخاصة بعد ظهور نتائج أهلية الضمان المطور الخاصة بالدفعة الجديدة، ولم تتأخر الدفعة بعد ظهور نتائج الأهلية مثلما حدث بالشهر الماضي، ولكن بدأت ايداعها بعد الأهلية بحوالي 5 أيام وهو ما يعتبر جيدا بنسبة كبيرة، حيث تأخرت الشهر الماضي بعد نزول الأهلية بأكثر من أسبوع.

هل نزل الضمان الاجتماعي المطور اليوم

وقد بدأت وزارة المواراد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم في ايداع الضمان المطور للمستفيدين، وهذا وفقا لما جاء في تغريدات الكثير من المواطنين في السعودية بخصوص نزول الدفعة الخاصة بهذا الشهر لهم، مع العلم إن رسائل الإيداع يتم إرسالها بشكل تدريجي خلال اليوم، ولذلك لا داعي للقلق اذا تأخر نزولها لديك.

وهو ما كان مفاجئا بالنسبة للمواطنين، حيث توقعنا أن ينزل الضمان المطور الخاص بهذه الدفعة في بداية شهر يوليو 2022، ولكن تم الإيداع اليوم الخميس 30 يونيو 2022، ونشكر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ذلك.

كيف اتأكد من المبلغ

وفي حالة اذا لم تصل لك الرسالة وتريد الاطمئنان على المبلغ الذي ستحصل عليه، فلا داعي للقلق، حيث يمكنك عمل ذلك عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية، وهذا عبر اتباع الخطوات التالية:

يذهب المواطن إلى موقع الضمان المطور عبر الرابط الرسمي sbis.hrsd.gov.sa.

ثم تقوم بعمل التسجيل للدخول.

وذلك برقم الهويه وكلمة السر ورمز التحقق.

بعد الدخول إلى حسابك تنتقل إلى الدفعات.

ستجد آخر دفعة، وبجانبها المبلغ الذي تنتظره.

في حالة اذا وجدت المبلغ أقل من الذي تستحقه، قم بتقديم اعتراض، وهذا كما شرحنا لك في ثقفني.

موعد نزول الضمان الاجتماعي في جميع البنوك

ويوجد الكثير من المستفيدين في مختلف البنك، سواء بنك الراجحي أو بنك الرياض إلخ، الذين ينتظرون نزول راتب المعاش وهذا حتى يقومون بسحبه من أحد ماكينات السحب الآلي المنتشرة، ولكن لا يوجد موعد محدد ولكن:

يتم إرسال الرسائل بالتدريج.

بعد إرسال الرسالة ستنتظر فترة لن تتجاوز ال8 ساعات حتى توصل لك رسالة الإيداع في البنك.

ثم بعدها تذهب إلى أحد ماكينات الصرف atm وتقوم بسحب الراتب الخاص بك.

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