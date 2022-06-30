نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن موعد صرف الدفعة 55 برنامج حساب المواطن برقم الهوية والتسجيل الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام صرف الدفعة 55 برنامج حساب المواطن لشهر يوليو 2021، حيث ينتظر المستفيدين من حساب المواطن ايداع الدفعة الجديدة بالحسابات البنكية، من أجل الإستفادة منها في تيسير أمور حياتهم اليومية، إذ يعتبر برنامج حساب المواطن من أهم طرق الدعم المادي الذي تقدمه المملكة لمواطنيها، ويختص برنامج حساب المواطن بتقديم الدعم المادي للفئات الأكثر احتياجاً بالمملكة، من الأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الإحتياجات الخاصة والأسر بدون عائد، على أن يتم تحديد قيمة الدعم المقدم لكل فئة من هذه الفئات وفقاً لعدد الأفراد في الأسرة، كما تقوم معايير الإستحقاق على دخل الأسرة وأعمار التابعين إذا كانو أكبر أو أقل من 18 عام.

ايداع الدفعة 55 برنامح حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن، عن ايداع الدفعة 55 من البرنامج في الحسابت البنكية للمستفيدين المكتملة طلباتهم، والذين انطبقت عليهم شروط الإستحقاق، حيث تحصل المستفيدين على مستحقاتهم المالية في هذه الدفعة، وقد بلغ متوسط الدعم المقدم للأسرة الواحدة 1067 ريال، والذي يشمل الأشخاص المستقلين والتابعين، ويتم الإستعلام عن استحقاق الدفعة 55 من برنامج حساب المواطن من خلال رقم الهوية، فيقوم المستفيد بالدخول على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن، للإستعلام عن استحقاق الدفعة وقيمتها، كما يلزم للإستفادة من برنامج حساب المواطن، التأكد من تحديث البيانات بإستمرار لضمان الحصول على الدعم.

شروط الأهلية برنامج حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، من أجل الإستفادة من برنامج حساب المواطن وهي كالتالي:-

أن يكون المواطن سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك أبناء غير السعودية والزوج أو الزوجة بشرط حمل بطاقة تنقل.

الإقامة بشكل دائم بالمملكة وعدم التواجد خارجها لمدة تزيد عن ثلاث أشهر.

عدم تواجد المستفيد بدور الإيواء أو السجون.

تطابق البيانات المدخلة مع البيانات ذات العلاقة بالجهات المسجلة.

الإستعلام عن صرف الدفعة برنامج حساب المواطن

تسجيل دخول برنامج حساب المواطن.

الضغط على أيقونة “حسابي”، ثم الضغط على استعلام.

ادخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق المرئي.

تظهر لك بياناتك في حساب المواطن وامكانية التحديث أو التعديل فيها.

موعد صرف الدفعة الجديدة برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن، عن القيام بصرف الدفعة الجديدة وايداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين، وهي الدفعة 55 الخاصة بشهر يوليو 2022، وذلك في يوم الأحد الموفق 10 من شهر يوليو – 11 ذي الحجة 1443.

التسجيل الجديد برنامج حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن، تعليق التسجيل الجديد بالبرنامج، وفقاً لما تم ادراجه من التعديلات المقررة على ضوابط صرف الدعم، حيث كان التسجيل الجديد متاح ببرنامج حساب المواطن منذ انطلاقه في ديسمبر 2017، واستمر حتى الدفعة 28 في مارس عام 2022، فيما يستثنى من الإضافة الجديدة، إضافة تابعين جدد للمسجلين القدامى بالبرنامج.