نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الترميم من الإسكان وقيمته والأوراق المطلوبة لحصول المتقاعدين عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض الترميم من الإسكان وقيمته والأوراق المطلوبة لحصول المتقاعدين عليه. حيث يعتبر من أهم أنواع القروض التي تهم المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وكذلك يزداد البحث حول تفاصيلها هو الترميم. حيث تقدم الحكومة السعودية لمواطنيها داخل المملكة الكثير من طرق المساعدة لكي يتمكنوا من توفير احتياجاتهم المختلفة. كما تساعدهم الحكومة السعودية من أجل الارتقاء بمستوى الدخل لديهم. لذلك نجد أن الحكومة تقدم أيضاً خدمة القروض بإختلاف أنواعها لكي يتمكن المواطن من تحديد مايحتاج إليه من بينها. ولذلك تقدم وزارة الإسكان السعودية هذا القرض الذي يعتبر من أهم أنواع القروض. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الشروط المطلوبة له وكذلك قيمة مبلغ القرض وأهم المستندات المطلوبة لحصول المتقاعدين على القرض. كما يمكنك التعرف أيضاً على قرض الترميم من وزارة الإسكان طريقة التقديم وقيمته والشروط والمستندات المطلوبة.

شروط قرض الترميم من الإسكان

حيث إنه يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أهم بنوك المملكة ومن المتعارف عليه هو تقديمه لمختلف القروض التي تساعد العميل. ولذلك فيقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض الترميم الذي يتم تقديمه لمن تتوافر بهم جميع الشروط من مواطني المملكة. ومن الجدير بالذكر أن هذا القرض يتم تمويله من قبل وزارة الإسكان السعودية. كما يعتبر أهم أهداف هذا القرض هو ترميم البيوت القديمة لمن تتوافر بهم الشروط المطلوبة. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يجب ألا يقل عمر المتقدم للقرض عن 21 عام

كما يجب ألا يتخطى عمره ال70 عام

وكذلك يجب أن تكون مدة ترميم البيت هي خمس سنوات

ينبغي أن يكون البيت مسجل بإسم طالب القرض

كما يجب سداد أي مديونية على البيت قبل الطلب

يجب ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 2000 ريال سعودي كما يجب ألا يزيد عن 10 آلاف ريال سعودي.

كما ينبغي عدم تجاوز مساحة البيت عن ألف متر.

المستندات المطلوبة للمتقاعدين

كما يتمكن المتقاعدين أيضاً من التقديم للحصول على القرض، ولكي يتمكنوا من التقديم يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة. ويمكننا عرض هذه الأوراق كما يلي:

صورة الهوية الشخصية للمتقدم

وكذلك صورة سجل الأسرة لطالب القرض

صورة من كشف الحساب البنكي لأخر ثلاث أشهر وختمه من قبل البنك

كما يجب إرفاق تصريح عمل ساري من قبل وزارة الداخلية

نموذج التسليم من البريد وختمه من قبل الموظف المختص.

قيمة قرض الترميم

يتم تحديد قيمة مبلغ القرض على حسب نوع البناء كما يلي:

يتم تقدير قيمة المبلغ بالنسبة للبيوت التي تم بنائها بالخرسانة المسلحة ب60000 ريال سعودي

وبالنسبة للمنازل الشعبية المبلغ يكون 30000 ريال سعودي

وكذلك البيوت المبنية من الطين قيمة القرض تكون 18 ألف ريال سعودي

طريقة التسجيل للحصول على قرض الترميم من الإسكان

حيث يتمكن المستفيد السعودي من الحصول على قرض الترميم بشكل إلكتروني. ويتم ذلك من خلال القيام بمجموعة من الخطوات كما يلي: