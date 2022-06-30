نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “خلال دقائق” استعلم عن نتائج نظام نور 1443 برقم الهوية لطلاب السعودية NOOR LINK في المقال التالي
شهدت الساعات القليلة الماضية رفع نتائج نظام نور 1443 برقم الهوية على المنصة الإلكترونية وذلك لكي يتمكن جميع الطلاب في الاستعلام عنها الآن بكل سهولة، وذلك بعد أن أنهى الطلاب اختبارات نهاية العام الدراسي وتم تصحيح الأوراق ورصد الدرجات فور الانتهاء من الاختبارات، حيث كانت وزارة التعليم قد أعلنت بأنها سوف تعمل على توفير النتيجة للطلاب في أسرع وقت وذلك حتى لا ينتظروا طويلا، ولذلك فت صباح اليوم رفع النتائج ونشرها على منصة نظام نور الإلكترونية وتطبيق توكلنا ويمكن الحصول عليها لجميع المراحل الدراسية المختلفة الآن.
نتائج نظام نور 1443 برقم الهوية
وكانت الأيام الماضية قد شهدت العديد من التساؤلات عن موعد الإعلان عن النتيجة من خلال منصات التواصل الاجتماعي من أجل الاطمئنان على درجاتهم، وكانت وزارة التعليم قد قامت بالإعلان من خلال الحساب الرسمي لها على موقع “تويتر” بالإعلان عن أن النتائج سوف تكون متاحة على المنصات المختلفة اليوم والتي تم تخصيصها لإعلان النتائج وتوفيرها لجميع الطلاب، والذين يتمكنوا من استخراجها بكل سهولة وبدون الحاجة إلى الذهاب للمدارس أو لأي مكان، وذلك من خلال موقع نام نور عبر تلك الطريقة:
- الدخول على منصة نظام نور
- استخدام حساب ولي الأمر أو الطالب.
- تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وكلمة السر ورمز التحقق.
- اختيار الصف الدراسي الخاص بالطالب.
- اضغط على “بحث”.
- سوف تظهر أمامك معلومات الطالب.
- يتم الضغط على “خدمة نتيجة الطالب”.
- سوف تظهر أمامك النتيجة.
إعلان نتائج الطلاب عبر تطبيق توكلنا
كما تم الإعلان بأن النتيجة سوف تكون متاحة من خلال تطبيق توكلنا والذي يمكن تحميله على الجوال والحصول على النتيجة بكل سهولة من خلاله، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على تطبيق توكلنا بعد تحميله من المتجر الإلكتروني وإنشاء حساب عليه.
- تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- الضغط على “الخدمات”.
- نتوجه إلى “النتائج الدراسية”.
سوف تظهر لك النتائج على الفور بعد أن تقوم بكتابة رقم الهوية، وذلك بشكل إلكتروني لكي يستطيع كل طالب معرفة الدرجات التي حصل عليها بنهاية العام الدراسي.
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