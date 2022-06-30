نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيدكم مبارك.. موعد عيد الاضحى في السعودية 1443 كم عدد ايام عيد الاضحى ومواعيد صلاة العيد في كل المدن في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الاضحى في السعودية 1443، يتزايد البحث حول موعد عيد الاضحى في السعودية 1443 من قبل المواطنين والمقيمين خلال تلك الساعات، حيث قامت المحكمة العليا خلال الساعات الماضية بالإعلان عن متى موعد عيد الاضحى في السعودية 1443 بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة المرتبط ارتباطا وثيقا بالعيد الكبير، حيث أن هناك أيام قليلة تفصلنا عن حلول اول ايام عيد الاضحى في المملكة وذلك بعدما تم تحديد غرة ذي الحجة التي ستبدأ غدا الخميس في كافة الدول العربية والاسلامية، وخلال السطور القادمة سنتعرف على متى عيد الاضحى في السعودية ومواقيت صلاة العيد 2022 في كافة المدن السعودية.

موعد عيد الاضحى في السعودية 1443

وخلال بيان رسمي قامت المحكمة العليا بالإعلان عن موعد عيد الاضحى في السعودية 1443منذ قليل، حيث من المقرر أن يكون أول أيام شهر ذي الحجة غدا الخميس وفقا للرؤية الشرعية، على أن يكون اول ايام عيد الاضحى في السعودية 2022/1443 يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو القادم، وبالتالي سيكون موعد وقفة عرفة بالسعودية في يوم الجمعة الموافق 8 من الشهر نفسه، حيث كشف الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات”، أن اليوم الاربعاء هو المتمم لشهر ذو القعدة.

موعد اول ايام عيد الاضحى في السعودية 1443

ومن المقرر أن يحتفل الشعب السعودي بقدوم اول ايام عيد الاضحى في السعودية 1443 بداية من السبت الموافق التاسع من شهر يوليو القادم، وهناك الكثير من مظاهر الاحتفال بعيد الاضحى لعل من ابرزها ذبح الخراف والأضاحي اقتداءا بسيدنا إبراهيم عليه السلام، وكذلك بدأ تكبيرات العيد خلال الساعات الأولى من صبح هذا اليوم.

موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 1443

فيما تم الكشف عن موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 1443 في كافة المدن التي تعد سنة مؤكدة عن النبي الكريم “صلى الله عليه وسلم”، والآن مع وقت صلاة العيد الذي يختلف من مدينة لأخرى وفقا للتوقيت المحلي لها:

جدة : 6:06 صباحا.

مكة المكرمة: 6:04 صباحا.

الرياض: 5:31 صباحا.

المدينة المنورة: 6:05 صباحا.

الطائف: 6:02 صباحا.

نجران: 5:54 صباحا.

تبوك: 6:04 صباحا.

الدمام: 5:14 صباحا.

القطيف: 5:14 صباحا.

كم عدد ايام اجازة عيد الاضحى 1443

كشفت وزارة الموارد البشرية عن عدد ايام اجازة عيد الاضحى 1443، حيث أنها تقدر بنحو 6 أيام، حيث ستبدأ إجازة العيد بداية من نهاية يوم الأربعاء 6 يوليو 2022 (7 ذي الحجة 1443) وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، على أن يتم استئناف العمل من يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022 الموافق الرابع عشر من شهر ذي الحجة 1443، وتختلف مدة الإجازة من جهة لأخرى.