رابط وخطوات الاستعلام عن المناطق والاحياء التي عليها إزالة وتطوير قريبا في كل انحاء المملكة

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أسباب إزالة الاحياء العشوائية القديمة في السعودية

سبب إزالة المناطق العشوائية في المملكة وضحته وزارة الشئون البلدية والقروية حيث اكدت انها تعمل بالتعاون مع إدارة تطوير المناطق العشوائية علي حصر المناطق العشوائية القديمة وعمل مخططات سكنية جديدة تحتوي علي مقومات الحياة الملائمة والحضارية التي تناسب المواطن السعودي وأسباب حملات الازالة في المناطق يرجع الي التالي:

أولا بسبب ما تمثله تلك المناطق والمباني القديمة والعشوائية من خطر علي ساكنيه والسكان المحيطين بسبب سوء جودة تلك المباني المصممة بطريقة عشوائية.

ايضا تنظيم وتخطيط هذه المناطق بشكل حضاري.

ثم افتقار تلك المناطق للخدمات الصحية والتعليمية بسبب سوء التخطيط.

كذلك تحتوي تلك المناطق علي الكثير من الخارجين عن القانون ومخالفي الإقامة بسبب الكثافة السكانية المرتفعة في تلك الاحياء.

ايضا انعدام البنية التحتية وعدم وجود ارصفة للمشاة وعشوائية الشوارع وتلاصق المباني بشكل يمثل خطورة وصعوبة في الدخول لتلك الشوارع من قبل الامن والدفاع المدني.

ثم غالبية المباني لا يمتلك أصحابها صكوك شرعية وتم بنائها بطرق غير شرعية.

معرفة الاحياء التي عليها إزالة المناطق العشوائية في السعودية