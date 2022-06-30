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عمر شويل - جدة سند محمد بن سلمان استعلام 1443 الطريقة بالتفصيل ، يعتبر من أقوى الخدمات الإلكترونية التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وذلك لخدمة أبناء الوطن من الشباب السعودي المقبل على الزواج، فهو فائدته كبيرة ويعد من وسائل الدعم التي تم إنشائها في المملكة العربية السعودية للمواطنين خلال السنوات الأخيرة، واليوم سوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن سند محمد بن سلمان من خلال السطور التالية على موقع ثقفني.

سند محمد بن سلمان استعلام

قام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باطلاق برنامج سند محمد سلمان للزواج بعد التطوير والتعديل وذلك حتى يتم تيسير الخدمات للمقبلين على الزواج والذين قدموا طلبات الحصول على برنامج سند محمد سلمان وسوف نقدم الشروط الخطوات المطلوبة لكل من يريد الزواج والحصول على هذا الدعم وقد تم تحديد المبلغ المالي المقدم من مبادرة سند للزواج الذي وصل قيمته إلى 20,000 ريال سعودي حتى يتم التسهيل على الشباب وإتمام الزواج بشكل سهل، وفيما يلي سوف نتعرف على خطوات الاستعلام بالتفصيل:

أولا الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج سند السعودي .

ثم بعد ذلك اختيار مبادرة الزواج.

بعد ذلك اختيار ايقونة استعلام عن طلب.

ثم ادخال رقم الهوية الوطنية.

في حالة إذا كانت جميع الخطوات المطلوبة صحيحة سيظهر للمستعلم كل ما يخص ويتعلق بالطلب الذي قام بتقديمه للحصول على هذه الإعانة سند محمد بن سلمان؟

شروط التقديم على سند محمد بن سلمان

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في كل من يريد الحصول على برنامج محمد بن سلمان عليه الإلتزام بتوافرها جميعاً والتي تم وضعها لذلك حتى يتم قبول طلب المواطن ومن هذه الشروط المطلوبة ما يلي:

أن يكون كلا الطرفين الزوج والزوجة حاصلين على الجنسية السعودية.

أن يكون الزوج المتقدم بالطلب حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة.

ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص به عن 4,000 ريال سعودي.

ألا يقل عمر الزوج عن واحد وعشرون 21 عاماً كاملاً.

ولا يتعدى عمره عن أربعون 40 عاما.

أن لا يقل عمر الزوجة عن ثمانية عشر 18 عاما.

ولايتعدي الأربعون 40 عاما.

أن يكون تاريخ عقد الزواج المقدم قد مر على صدوره عاماً كاملاً عند تقديم الطلب.

لا يتعدى قيمة المهر المتفق عليه بين الطرفين عن خمسون 50 الف ريال سعودي.

أن تتحقق درجة الوعي المالي له والحصول درجة لا تقل عن 60%.

أن تكون الأولوية القصوى الفئات المستهدفة وهم (أصحاب الاعاقات والاحتياجات الخاصة، أبناء الشهداء، الأيتام).

وبهذا نكون قد قدمنا لكم تفاصيل كل مايخص ويتعلق بكيفية التسجيل الإلكتروني والإستعلام عن مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج وكل ذلك لمن يريدون التقديم للحصول على هذا الدعم والاستفادة منه.