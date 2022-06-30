رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1444/1443لحملة الثانوية شروط التقديم دورة البكالوريوس jobs.sa

رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية أصبح محل بحث مكثف اليوم، بعد أن أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن طريق الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، بعد أن تم الإعلان عن نتائج الثانوية 2022، للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم “66”، للعمل في قطاعات وزارة الداخلية السعودية بعد التخرج والحصول على درجة البكالوريوس، ومن خلال موقع ثقفني سنقدم لكم الشروط العامة للتسجيل.

دعت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، الطلاب الراغبين في التقديم الالتزام بالدقة في البيانات المسجلة كما هو العادة في التسجيل في الكليات العسكرية، لأنه في حالة عدم التطابق سوف يستبعد الطلب، وقالت الإدارة العامة أن الطلاب المقبولين سوف يتم إرسال رسائل نصية عبر أرقام الجوال المسجل في الطلب الذي تقدم به الطالب.

رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية

الدخول على رابط أبشر توظيف jobs.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع.

تحديد التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية من الصفحة الرئيسية.

قم بالضغط على تقديم طلب الالتحاق بالكلية.

قم بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ثم ألتأكد من صحتها وبعدها أضغط حفظ البيانات.

ثم إرسال الطلب والاحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة والقبول المبدئي.

موعد التقديم في كلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول بكلية الملك فهد أن رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية، سوف يفعل بداية من يوم السبت القادم 2022/07/02 الموافق 1443/12/03، ويستمر مفتوح حتى يوم الخميس 2022/07/07 الموافق 1443/12/08.

عداد تنازلي على بدأ التسجيل

تعليمات هامة للطلاب قبل التسجيل

تحري الدقة في جميع البيانات المسجلة وضرورة مطابقتها لبيانات الجهات ذات الشأن. سيتم الربط إلكترونياً مع المركز الوطني للقياس للحصول على درجات أختباري القدرات والتحصيلي. الطالب متحمل صحة البيانات المقدمة في طلب التقديم ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة عنها.

الشروط العامة للتسجيل بكلية الملك فهد