نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جوالات بدون كفيل في السعودية.. تعرف على أشهر المتاجر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط جوالات بدون كفيل أصبح من أهم التسهيلات التي تقدمها الشركات والمتاجر المتخصصة في بيع الهواتف الذكية، حيث يمكن للشخص شراء هاتف بالتقسيط على عدة أشهر دون الحاجة إلى كفيل، حيث بات امتلاك هاتف محمول أمر ضروري بالنسبة للجميع، ومع كثرة أنواع الجوالات في السوق، زادت أيضًا المنافسة بين المتاجر، وفي هذا المقال نوضح أشهر المتاجر التي تقدم خدمة شراء الهواتف الذكية بالتقسيط بدون كفيل في المملكة العربية السعودية.

متاجر وشركات تقسيط جوالات بدون كفيل

تقديم كفيل عند شراء هاتف ذكي أو أي سلعة بالتقسيط في المملكة العربية السعودية من أصعب الإجراءات التي تعيق عملية الشراء على الكثيرين، وفيما يلي نقدم أشهر المتاجر التي تتيح بيع الهواتف بالتقسيط دون كفيل، ومن أبرزها ما يلي:-

متجر مكتبة جرير

تعد مكتبة جرير من أشهر المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، والتي تتيح إمكانية شراء هاتف بالتقسيط دون الاحتياج إلى كفيل، ولكن وفق لبعض الشروط التي تتمثل فيما يلي:-

أن تتراوح فاتورة الشراء ما بين 3500 ريال حتى 30 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

الحد الأدنى لعمر العميل 25 عام إذا كان مقيم، و18 عام إذا كان مواطن سعودي.

لا يمكن أن يقوم العميل بالجمع بين أكثر من عملية دفع بنفس البطاقة.

تتراوح فترة التقسيط ما بين 6 أشهر حتى عامين، وبناءً على المدة يقوم المتجر بتحديد هامش الربح.

الحد الأدنى للراتب الشهري للمشتري 3500 ريال للقطاع الحكومي، و4 آلاف ريال لموظفي القطاع الخاص.

شركة زين تقسيط جوالات بدون كفيل

كما تتيح شركة زين إمكانية تقسيط أسعار الجوالات بدون الحاجة إلى كفيل، وذلك وفق الشروط التالية:-

يشترط أن يمتلك المشتري سجل ائتماني.

تقديم مستند رسمي يفيد بإمكانية العميل على سداد الأقساط الشهرية في المواعيد المحددة.

التوقيع على عقد بين المشتري وشركة زين مع التعهد بالالتزام بجميع الشروط والأحكام.

شركة اكسترا

كما أن شركة اكسترا من الشركات التي تتيح بيع الجوالات بالتقسيط في المملكة العربية السعودية، والتي لا تحدد شروط صعبة للبيع، ويتضح ذلك فيما يلي:-