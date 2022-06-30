فتح حساب الراجحي للأطفال .. تعرف على الخطوات والشروط

فتح حساب الراجحي للأطفال من الأمور التي يسعى إليها الكثير من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، وذلك للأبناء الذين لم يكملوا الـ 18 عام، خاصة وأن بنك الراجحي من أكبر وأهم البنوك في المملكة ويمتد صيته إلى جميع أنحاء العالم، وفي المقال نقدم شروط فتح الحساب للأطفال في مصرف الراجحي والخطوات اللازم إتباعها.

فتح حساب الراجحي للأطفال

يتيح بنك الراجحي إمكانية فتح حساب للأطفال الذين لا يزالوا تحت سن الـ 18 عام.

وذلك من خلال اصطحاب ولي الأمر للقاصر إلى أي من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

حيث يتم فتح الحساب من خلال تقديم بطاقة الهوية الوطنية لولي الأمر، وفي حالة عدم توافرها يتم إظهار كارت العائلة لتدوين البيانات الشخصية.

شروط فتح حساب الراجحي للأطفال

أقر بنك الراجحي بعض الشروط اللازم توافرها من أجل فتح حساب للقاصر أقل من 18 عام، وتتمثل فيما يلي:-

يستوجب أن يقوم ولي الأمر سواء الأب أو الوصي بالتوقيع من أجل البدء في إجراءات فتح الحساب.

إحضار شهادة ميلاد الطفل القاصر وبطاقة الهوية الوطنية للوصي.

مع العلم أن الوصي لديه الأحقية في إتمام كافة المعاملات البنكية نيابة عن الطفل.

في حالة كان الوصي شخص غير الأب يجب عليه إحضار صك الوصاية.

يتمكن الطفل من إصدار دفتر شيكان عند إتمام سن الـ 18.

خطوات فتح الحساب للطفل القاصر في الراجحي بكارت العائلة

يقوم الوصي بإتباع عدد من الخطوات عند فتح حساب للقاصر في بنك الراجحي، وتتمثل فيما يلي:-