الاستعلام عن نتائج الطلاب تطبيق توكلنا الإلكتروني 1443|| واستعلام عبر نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق noor.moe.gov

يمكن لجميع أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الطلاب تطبيق توكلنا الإلكتروني 1443، وذلك من خلال خدمة أبلغني التي تظهر بعد القيام بتحديث النتائج، حيث أتاحت وزارة التعليم السعودي الاستعلام عن النتائج الدراسية للفصل الدراسي الثالث من خلال نظام نور التعليمي وكذلك تطبيق توكلنا، والمقرر رفعها في يوم الخميس الذي يوافق الأول من شهر ذو الحجة 1443.

الاستعلام عن نتائج الطلاب تطبيق توكلنا

يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج أبنائهم من خلال تطبيق توكلنا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك بتطبيق توكلنا، عن طريق ادخال اسم

المستخدم وكلمة المرور.

ثم يتم اختيار أيقونة الخدمات.

واختيار أيقونة النتائج الدراسية.

وسوف تظهر النتيجة الخاصة بالطالب

وفي حال عدم تحديث النتائج، فإنه يمكن تفعيل التنبيه بالضغط على أبلغني.

وبذلك سوف تصل رساله بتحديث نتائج الطلاب.

التسجيل بتطبيق توكلنا للاستعلام عن نتائج الطلاب

يمكن لجميع أولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر تطبيق توكلنا ونشرح اليكم الان خطوات التسجيل بتطبيق توكلنا عن طريق الآتي:

تنزيل تطبيق توكلنا لهواتف الأندرويد من جوجل بلاي، أو لهواتف الآيفون من آب استور.

بعد الانتهاء من عملية التحميل يتم اختيار التسجيل كمستخدم جديد .

وإدخال كافة المعلومات المطلوبة.

ويتم تعيين كلمة مرور وتأكيدها كذلك.

ثم ادخال رمز التحقق المرئي.

وبالضغط على التالي تنتقل إلى تحديد الموقع عبر خرائط Google.

ويتم كتابة التفاصيل الخاصة بالعنوان ومكان الإقامة.

وكذلك كتابة تفاصيل الشركات التابعة للمستخدم.

وأخيرا الضغط على “تم” لإكمال التسجيل.

الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور

للاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور يجب امتلاك ولي الأمر أو الطالب حساب بالنظام، ويمكن معرفة النتائج من خلال أحدهما، ويمكن ذلك من خلال اتباع الآتي:

الولوج إلي موقع نظام نور التعليمي الإلكتروني.

وإدخال البيانات اللازمة لتسجيل الدخول.

وإدخال رمز التحقق.ثم بعد الانتهاء من تسجيل الدخول يجب تحديد الفصل الدراسي.

والنقر على أيقونة ابحث.

ثم سوف تظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بالطالب.

ويتم الضغط على إشعار نتيجة الطالب،

لتظهر أمامك النتيجة تلخاصة به.

إنجازات نظام نور التعليمي

حصل نظام نور على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في أول عرض له خارج المملكة العربية السعودية عام 2012، أثناء حفل أقيم في جنيف بسويسرا، والتي تعد النشاط الرئيسي للاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، بهدف تشجيع تحول الدول لمجتمع المعلومات ونشر الأنظمة الإلكترونية واستخداماتها وثقافتها في كافة أنحاء العالم، وقد عمل نظام نور على تأسيس وتشغيل ما يأتي: