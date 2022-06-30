نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اطلع نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 كيفية استرجاع كلمة السر بنظام نور noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم بالمملكة وضحت بأن إعلان النتائج سيكون من خلال نظام نور، حيث أن هذا النظام يقدم لكم خدمات متعددة ومن ضمنها إظهار النتائج للطلاب والاطلاع على الدرجات، وبما أن الاختبارات قد شارفت على الانتهاء يبحث الجميع عن إعلان وسيلة يحصلوا بها على النتائج، وهذا ما سنقدمه من خلال مقالنا إذ أننا سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1443.

كيف اطلع نتائج الطلاب برقم الهوية 1443

بإمكان الأشخاص القيام بالاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب عبر استخدام نظام نور، وإليكم الطريقة الصحيحة للاستعلام وهي كالآتي:

تتوجه لرابط نظام نور.

تقوم بإدخال رقم الهوية بمكانه المخصص.

تعمل على تعبئة كلمة السر بالشكل الدقيق.

تدون رمز التحقق بمكانه المناسب.

تختار نتائج الطلاب.

تدرس جميع البيانات الشخصية التي يتم طلبها والمتمثلة بالمرحلة الدراسية وصف الطالب.

تضغط فوق قائمة خدمات المتواجدة بالصفحة الرئيسية.

تحدد خانة الإشعار بنتيجة الطلاب.

ستظهر إليك نتيجة خاصة بالاستعلام.

كيفية التسجيل بنظام نور

بإمكانك القيام بالتسجيل بنظام نور عبر الاتباع لبعض الخطوات المساعدة في هذا الأمر وهي كالتالي:

تدخل على رابط نظام نور الإلكتروني التعليمي.

تضغط على خانة التسجيل.

تكتب بعدها رقم السجل المدني التابع لولي الأمر.

تدخل اسم المستخدم.

تقوم بالنقر على كلمة التالي.

تتأكد من أن هذا المستخدم جديد.

تملأ البيانات وتضيف المعلومات بشكل كامل.

تضغط على التالي.

تقوم باتباع الإجراءات الخاصة بالتقديم حتى تنهي من طلب التسجيل.

كيفية استرجاع كلمة السر بنظام نور

من الطبيعي جداً أن يتعرض الطلاب لنسيان كلمة السر الخاصة بهم بنظام نور، وبإمكانهم أن يسترجعوا الحساب عبر هذه الخطوات التالية:

تدخل نظام نور.

تضغط فوق نسيت كلمة السر المتواجدة بالقائمة.

تقوم بالنقر على اختيار إعادة الضبط لكلمة السر.

تدخل رقم الهوية التابع لولي الأمر.

تكتب رمز التحقق بالخانة المخصصة له.

تنقر على أيقونة التالية.

تقرأ التعليمات الموضحة لاستعادة كلمة السر.

تكتب كلمة السر.

تعمل على تأكيد كلمة السر.

تضغط فوق كلمة تأكيد.

ستظهر إليك رسالة تؤكد لك نجاح التغيير لكلمة السر.

نظام نور

نظام نور من الأنظمة الإلكترونية التي تتبع وزارة التعليم السعودية، وهذا النظام بإمكانك استخدامه في أشياء كثيرة ومنها الاستعلام عن النتائج وكذلك الحصول عليها، كما أن هناك خدمات يحصل عليها جميع العاملين بالكادر التعليمي والمنتمين للوزارة، وبإمكان أولياء الأمور أن يتابعوا أبنائهم من خلال المنصة.