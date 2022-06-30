كيف أطبع برنت المخالفات المرورية في السعودية وخطوات الاستعلام عنها

كيف أطبع برنت المخالفات المرورية في تعد المملكة العربية السعودية من الدول التي تطبق المخالفات على كل المواطنين والمقيمين لذالك يكثر التساؤل حول كيفية طباعة برنت المخالفات المرورية لمعرفة القوانين المتعلقة بنظام المرو التي تم فرضها من قبل السلطات السعودية والتي يجب الأخذ بها حيث تضمن السلامة والأمان للسائقين يمكن التعرف على المخالفات المرورية وقيمتها في شكل إلكتروني وطريقة طباعة برنت المخالفات المرورية والاستعلام عنها سوف نتعرف عليها سويا من خلال سطور هذا المقال.

خطوات طباعة برنت المخالفات المرورية

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية الداخلية.

الضغط على زر خدماتي متواجد اسفل الصفحة عند أسفل الأحوال المدنية.

الذهاب إلى صفحة جديدة لإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للتسجيل على منصة ابشر.

وبعد يتم إرسال رمز التحقق على الهاتف الخاص بالمستخدم.

النقر للدخول على صفحة بياناتي ومن ثم تم تحديد نوع القطاع التي يتم التفويض لها.

مزايا طباعة برنت المخالفات المرورية

تحميل تلك الطابعة الكثير من المزايا للمواطنين سوف نتعرف على تلك المزايا والتي تتمثل في الأسطر القادمة.

تعمل الطابعة على حل جميع مشاكل المواطنين التي تواجههم أثناء سفرهم خارج المملكة مثل فقدان الأوراق الرسمية الهامة وغير ذلك. استخراج كافه المستندات توفر على المواطنين الكثير من النفقات والوقت والجهد. تجنب التكدس والزحام من خلال الذهاب إلى المؤسسات الحكومية بين المواطنين. خلال فترة زمنية قصيرة جدا يتم طباعة برنت أي توفر الوقت أيضا.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرورية

الدخول على صفحة وزارة الداخلية.

ثم التوجه إلى أيقونة الاستعلامات المرورية باختيار زر المرور.

هنا يظهر أمامك ثلاث اختيارات.

قم بالنقر على زر الاستعلام والمخالفات المرورية.

يتحول بك الموقع إلى صفحة يتم بواسطتها إدخال كافة البيانات المطلوبة من (رقم الهوية والرمز المرئي).

تقدم هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين كما يمكن الاستعلام عن المخالفات أحد أفراد الأسرة.

أمامك صفحة تحتوي على كافة المخالفات المرورية التي تم رصدها من قبل الجهة المسؤولة بالإضافة إلى ذلك تحديد الرسوم التي يجب تسديدها.

ما هي خدمة برنت ابشر؟

خدمة برنت ابشر خدمة إلكترونية تسمح للمواطنين تفويض الجهات الحكومية أو الخاصة من اجل أنجاز المعاملات الخاصة بهم والسماح لتلك الجهة بالاطلاع على كافة بياناته أو طباعة برنت من جهة الأحوال المدنية بمعنى أن الجهة التي يتم تفويضها لإنجاز معامله ما تحتاج للاطلاع على بيانات المواطن حيث كان سابقا يضطر للذهاب إلى الجهة الحكومية أو الخاصة للاطلاعها على بياناته لاستكمال معاملته ولكن في هذا الوقت الراهن يقوم المواطن بتفويض تلك الجهة إلكترونيا للحصول على برنت شريحة بياناته لتباشر تلك الجهة بعد ذلك إتمام معاملته بسهولة مع توفير الوقت كما أتاحت إلى أتاحت وزارة الداخلية خدمة طباعة برنت المخالفات المرورية كما أتاحت أيضا الأحوال المدنية عمل برنت من خلال منصة ابشر.