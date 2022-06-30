نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل سحري لازالة بقع الكلور من الملابس بدون مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الكلور من المكونات الأساسية التي يعتمد عليها في الغسيل ولكن وقوعه على الملابس يترتب عليه بقعة بيضاء ويكون من الصعب إزالتها فهي من البقع العنيدة التي تلتصق في الملابس بشكل مزعج للغاية وتبحث الأمهات عن الخطوات التي تتبع من أجل أن يتم التخلص من بقع الكلور وبشكل نهائي ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم بعض الطرق التي تقضي على بقع الكلور.

كيفية إزالة بقع الكلور من الملابس:

إليكم في السطور الآتية بعض الطرق التي تساعد على القضاء على مشكلة الكلور وبشكل نهائي:

ثيوسلفات الصوديوم:

يعتبر من الطرق الفعالة التي تساعد على التخلص من مشكلة الكلور وبشكل نهائي ويتم الحصول عليه من محلات العطارة فيتم استخدامه من خلال إضافة ملعقة منه إلى كأس من المياه البارد مع التقليب ثم يتم وضع الخليط على البقعة ويتم تركها لمدة نصف ساعة لحين أن يتم القضاء عليها، بعد ذلك يتم غسل البقعة جيدًا من أجل التخلص من الخليط بشكل نهائي، يلزم الحرص في حين استخدام ذلك المكون لأنه يترتب عليه تهيج العين والجلد.

ألوان الأكريليك:

تعتبر ألوان الأكريليك من الطرق الفعالة التي تساعد على التخلص من بقع الكلور الفاتحة فذلك قد تم إعداده بشكل خاص من أجل تلوين البقع فهنا يتم اختيار الدرجة المناسبة للملابس ثم يتم تلوين البقعة التي قد تركها الكلور.

الكلور ذاته:

من الممكن أن يتم التخلص من بقعة الكلور من خلال رش بعض نقاط من الكلور على مناطق مختلفة منه فأصبحت تلك الطريقة من الحيل الرائجة في الآونة الأخيرة ويعتمد عليها خاصةً مع الجينز.

الخل الأبيض:

يعتبر الخل من الطرق الفعالة التي تساعد على التخلص من مشكلة بقع الكلور نظرًا لاحتوائه على حمض الخليك فيتم وضع كمية منه على البقعة ثم يتم الشطف جيدًا بالمياه وستلاحظون النتائج.

التطريز أو الرسومات:

من الممكن أن يتم التخلص من بقع الكلور بشكل نهائي من خلال وضع رسمة على منطقة البقعة أو يتم التطريز من أجل جعل منطقة التلف تبدو أفضل وهكذا يكون قد تم القضاء على مشكلة بقعة الكلور.