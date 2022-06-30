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عمر شويل - جدة كيف أطلع نتائج نور عبر رابط ظهور نتائج نظام نور NooR.MoE.GOv.sa والمنصات التي تقوم باستظهار نتائج الطلاب والتي قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان الرسمي عنها ليتم استخراج نتائج المراحل التعليمية منها، المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وقامت الوزارة عبر منصتها الرسمية على تويتر بالإعلان رسميا عن موعد نتائج الطلاب في جميع المراحل الدراسية بالتعليم الحكومي داخل المملكة.

[كيف أطلع نتائج نور] رابط نتائج الطلاب NooR.MoE.GOv.sa رقم اتصال شكاوى نور المركزي

أعلنت وزارة التربية والتعليم الانتهاء التام من رفع جميع نتائج الطلاب بالمراحل التعليمية الثلاثة على رابط نور المركزي، ويتم الإعلان الرسمي عنها بعد أن يتم تفعيل رابط استخراج النتائج من الموقع الرسمي في الموعد المحدد لذلك، حيث قامت الوزارة بوضع ألية خاصة لإعلان النتائج لمنع تكدس الدخول على الموقع، كما أتاحت عدد من المنصات الأخرى التي تساعد في استخراج النتائج بحساب ولي الامر.

المنصات التي تستخرج نتائج الطلاب بالمراحل التعليمية (مدرستي – توكلنا – أبشر – نظام نور)

قامت الوزارة بالإعلان عن عدد من المنصات التي يقوم ولي الأمر باستخدامها والتي يمكن له استخراج النتائج منها بحسابه الشخصي عليها:

منصة ابشر الإلكترونية بحساب ولي الأمر

دخول منصة مدرستي (حساب الطالب – ولي الأمر – قائد المدرسة).

منصة توكلنا بحساب ولي الأمر

موقع نظام نور (بحساب الطالب – ولي الأمر).

احتساب درجات النجاح والرسوب في المراحل التعليمية 1443

يكون الحد الأدنى في النجاح بالمواد العلمية 40%.

بينما يكون الحد الأدنى في نجاح بالقسم العلمي في المواد النظرية 50%.

يكون للقسم الأدبي الحد الأدنى لدرجات النجاح 40%.

بينما تكون درجة النجاح لهم في المواد النظرية 50%.

وكان سبب تفعيل المنصات الأخرى لاستخراج نتائج الطلاب أن يتم التخفيف على الموقع الرسمي لنتائج الطلاب، موقع نظام نور المركزي وقت البحث، كما أتاحت وزارة التربية والتعليم استخراج النتائج من رابط نظام نور بتوقيتات محددة بالرقم السري أو بدون رقم سري.

موعد إعلان نتائج نظام نور للعام المنتهي 2022

كيف أطلع نتائج نور بدون رقم هوية (ابتدائي – متوسط – ثانوي)

للرد على تساؤلات كيف أطلع نتائج نور، يتم الدخول على رابط نظام نور المركزي. يقوم بتسجيل اسم المستخدم والرقم السري. يمكن اختيار ايقونة الدخول بدون رقم سري. كما يمكن الدخول من المنصة الوطنية الموحدة.

خدمة بوابة تواصل للشكاوى

يكون سؤال الطلاب وشغلهم الشاغل اليوم هو كيفية استخراج النتائج عبر رابط نتائج الطلاب NooR.MoE.GOv.sa رقم اتصال شكاوى نور المركزي وما هي البوابة التي يتم تقديم الشكوى من خلالها، وتتيح البوابة التعليمية للنظام التعليمي الأول بالمملكة رابط خاص لتقديم الشكوى وهو بوابة خاصة بالتعليم العام الحكومي فقط.